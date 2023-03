Secretaria de Educação Publica retificação da lista de classificação da Matrícula Web

Os candidatos autodeclarados negros e índios que fizeram o concurso público da Secretaria Municipal de Saúde e foram convocados para a Prova de Títulos deverão comparecer entre os dias 11 (sábado) e 12 (domingo) ao Ato de Aferição Presencial.

O Cartão de Convocação contendo o local e o horário de realização do Ato de Aferição Presencial está disponibilizado na aba “Local de Prova” no endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) – www.ibfc.org.br. O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 30 minutos do horário estipulado para o seu início, munido de documento de identidade original.

Para as pessoas com deficiência, a perícia médica será realizada no dia 12 (domingo). As informações sobre local e horário também constam no Cartão de Convocação disponibilizado na aba “Local de Prova” no site do IBFC. Todas as orientações e documentos comprobatórios estão especificados no link “Convocação – Perícia Médica (Pessoas com Deficiência – PcD)” na aba “Editais e Publicações Oficiais” no site da banca. É importante que o candidato leia atentamente as orientações para não correr o risco de comparecer à perícia médica sem a documentação necessária.

Ao todo, foram ofertadas no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde 2.162 vagas para efetivação imediata e formação de cadastro de reserva para nível médio e superior. No total 221 vagas são especificamente para médicos.