Secretária de Educação recebe certificação pela implantação da ECIMC Profª. Maria Dimpina Lobo Duarte

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado e técnicos do órgão, estão em Brasília, onde participam do encontro que discute o Replanejamento do Programa de Escolas Cívico-Militares (PECIM) e Capacitação das Escolas Cívico-Militares (ECIM), para 2022. O evento acontece nesta terça-feira (7), no Teatro do Hotel Royal Tulip, no Setor Hoteleiro Norte, em Brasília, e reúne secretários de Educação, pontos focais do programa e diretores das Escola Cívico-Militar de todo o país.

Durante o encontro, Edilene Machado irá receber a Certificação Intermediária da Escola Cívico-Militar Cuiabana (ECIMC) Profª. Maria Dimpina Lobo Duarte, a primeira da rede pública municipal de Educação, a atuar no modelo de gestão do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (PECIM). A certificação é concedida pelo Instituto Internacional de Inteligência em Gestão e Sustentabilidade e Universidade de Brasília (UNB).

A certificação – nos níveis básico, intermediário e avançado -, está prevista no Art. 16 do Decreto Nº 10.004 de 5 de setembro de 2019, com o objetivo de certificar as escolas que adotaram o modelo de excelência de gestão do Pecim. O documento demonstra, após análise equitativa, que a unidade educacional segue o modelo de gestão. Por meio da certificação é possível identificar o grau de avanço na aplicação e resultados obtidos além de comprovar a melhoria dos processos na escola, proporcionando condições favoráveis para a melhoria dos indicadores da educação.

No Nível Intermediário, a unidade já alcançou além dos requisitos básicos previstos no programa, os primeiros resultados nas iniciativas estratégicas estabelecidas que visam melhorar o processo de ensino-aprendizagem nas escolas públicas.

Na parte da manhã, foram realizadas mesas redondas com a discussão de temas como a importância da Educação em valores na construção dos projetos de vida dos estudantes; a certificação como principio norteador da Política de Educação do Programa de Escolas Cívico-Militares e outros.

No período da tarde, as escolas que integram o Programa receberão por meio dos seus gestores, as Certificação de Nível Básico e Intermediário – Edição 2022. A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado irá receber a certificação de Nível Intermediário, pela implementação da ECIMC Profª Maria Dimpina Lobo Duarte, uma das escolas destaques do modelo de gestão e também como uma das gestoras que tem se sobressaído na implementação e sucesso do programa.

Participam do evento o diretor da Diretoria de Políticas para Escolas Cívico-Militares (DECIM), Gilson Passos; o diretor do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE – BSB), Luiz Arnaldo Pereira da Cunha; diretora do IBICT, Cecilia Leite Oliveira; Prof.ª da Universidade de Brasília (UNB) Therese Hofmann Gatti; representantes do Ministério da Defesa e da Educação, entre outros. No período da tarde, deve participar do evento o Ministro da Educação, Victor Godoy.

PECIM

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (PECIM) é uma iniciativa do Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Defesa. O Programa foi instituído em setembro de 2019, com um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa, com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares.

A proposta do Programa é implantar 216 Escolas Cívico-Militares em todo o país até 2023. Em 2020, foram implantadas 53 escolas e a ideia é que neste ano sejam implantadas mais 74.

Em Cuiabá, a Escola Cívico-Militar Cuiabana (ECIMC) Profª. Maria Dimpina Lobo Duarte foi criada em 2021. A unidade atende do 6º ao 9º Ano, 533 estudantes. A segunda unidade da rede encontra-se em fase de implantação, a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Dejani Ribeiro Campos, localizada no bairro Jardim Vitória, com 606 estudantes matriculados do 6º ao 9º Ano.