Secretária de Gestão de Pessoal agradece Chico 2000 por convocação de aprovados em concurso

12/01/2024

Presidente Chico 2000 visita Sindicato Rural de Cuiabá e estreita laços com o agronegócio

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Chico 2000 (PL), visitou na quinta-feira (11.01), o Sindicato Rural de Cuiabá, localizado no Parque de Exposição Senador Jonas Pinheiro, na Capital, visando estreitar laços com setor produtivo.

A demanda foi sugerida durante o almoço do presidente Chico 2000 com jornalistas da imprensa cuiabana no fim do ano de 2023, para que o Legislativo pudesse ouvir o setor.

Durante a visita de cordialidade, Chico foi recebido pelo presidente do Sindicato de Cuiabá, Celso Nogueira e pelo diretor financeiro Vicente Falcão. Ele avaliou como sendo um passo importante e firmou o compromisso de ceder espaço para o sindicato apresentar o projeto de ampliação do Parque de Exposição durante uma Tribuna Livre no mês de fevereiro.

“É extremamente importante essa visita que estamos fazendo hoje aqui no Parque de Exposição, especialmente no Sindicato Rural de Cuiabá, para que nós possamos estar estreitando as relações. Existem assuntos que precisam ser discutidos na Câmara e nós precisamos levar esse seguimento para dentro daquela Casa, para que nós possamos estar discutindo inúmeras questões junto com a sociedade, sob a orientação deles, com a participação deles”, disse o liberal.

Segundo Celso Nogueira, a aproximação deve ser celebrada e declarou a ampla necessidade de se estar alinhado com o Legislativo. Principalmente para estar atento a eventuais projetos que sejam pautados no Legislativo, além da possibilidade de indicar proposições. O agronegócio é a principal locomotiva econômica de Mato Grosso, responsável por abastecer em partes a demanda por alimentos no mundo.

“Esta vinda sua aqui é em um momento oportuno, para que a gente possa avançar muito mais. Fazer essa ligação entre o Poder Legislativo do município e com a parte produtora que produz alimento para o mundo. Que a gente possa realmente fazer aqui um alinhamento para que nós possamos melhorar e produzir mais para esse povo”, alegou.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT