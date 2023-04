Secretária de Gestão destaca Cuiabá avançada no processo de implantação da nova lei de licitações

Numa época em que as relações estão cada vez mais efêmeras, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, é raro encontrar pessoas que trabalhem no mesmo local há muito tempo. A Prefeitura de Cuiabá tem o privilégio de ter o senhor Nivaldo Rosa no seu quadro de servidores há 41 anos, atuando como garçom do gabinete do prefeito.

Natural de Guiratinga, município localizado a 317 quilômetros da capital mato-grossense, “seu” Nivaldo, como é carinhosamente conhecido no Palácio Alencastro, chegou em Cuiabá em 1969, onde fixou residência e constituiu família. Atualmente com 64 anos, ele é casado e tem três filhos e sete netos.

Sua história profissional se mistura com a história da própria Prefeitura. Nivaldo começou a trabalhar em 26 de abril de 1982, na gestão do ex-prefeito Gustavo de Arruda, quando a sede da administração municipal ainda funcionava no Edifício Irene, na Avenida Barão de Melgaço. No mesmo ano, o Palácio Alencastro foi doado para o Município e a Prefeitura passou a funcionar no local. Desde então, o garçom já serviu 12 prefeitos diferentes, sendo que alguns em diferentes mandatos.

Para ele, o segredo de ficar tanto tempo na profissão é trabalhar com amor. “É importante gostar do trabalho e ser de extrema confiança. Parece que foi ontem que eu comecei na Prefeitura, o tempo passou muito rápido. Mas graças a Deus estou aqui trabalhando ainda” disse o servidor.

O respeito e admiração que Nivaldo tem pelo prefeito Emanuel Pinheiro nasceu quando o gestor ainda era vereador, quase 30 anos atrás. “Trabalhar com Emanuel é uma grande alegria, pois ele respeita todos os servidores. Isto nos motiva a continuar trabalhando da melhor maneira possível”, comentou.

“É uma honra e uma bênção ter o senhor Nivaldo trabalhando na Prefeitura durante todo este tempo. Sua dedicação, honestidade e discrição são as maiores qualidades desse grande profissional, que há 41 anos cumpre suas tarefas com cortesia, com amor e com muita elegância. Não poderia deixar de homenageá-lo e agradecer por seu empenho há tantos anos na Prefeitura”, parabenizou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT