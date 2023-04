Secretaria de Meio Ambiente adere ao portal de prestação de serviços e reforça ações pela sustentabilidade

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável (SMADESS), aderiu ao portal de sistema de Gestão Eletrônica de Documentos – SIGED. A ferramenta tem como finalidade substituir os processos públicos de papel pelo novo mecanismo de trabalho digital, com o foco na adoção de medidas sustentáveis de preservação dos recursos naturais.

A iniciativa, já implantada em outras pastas que compõem o Executivo Municipal, como por exemplo, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB), vem ao encontro das premissas da gestão Emanuel Pinheiro de modernização da máquina pública, primando pela celeridade e transparência na prestação de serviços aos cidadãos no município.

A secretária da SMADESS, Ana Paula Morelli, pontuou que, neste momento, os trabalhos seguem concentrados na execução de um mutirão interno de transferência das demandas físicas para o novo modelo. Segundo a gestora, a expectativa é que nós próximos três meses, o SIGED encontra-se em pleno funcionamento na Pasta.

“Na Secretaria de Meio Ambiente temos uma movimentação expressiva de entrada e saída de processos, a grande maioria, em papel. Queremos mudar essa realidade, economizando o uso de papel, contribuindo para preservação do meio ambiente, com o foco na sustentabilidade, usando a tecnologia a nosso favor. Estamos na parte de armazenamento e organização, para depois, fazer a transferência definitiva para o Siged, o que demanda um prazo de aproximadamente 90 dias, facilitando a vida das pessoas, reduzindo custos ao erário e prejuízos aos ecossistemas”, comentou Ana Paula.

A secretária de Gestão de Cuiabá, Ellaine Mendes, frisou o zelo da administração atual pela desburocratização governamental. “A gestão Emanuel Pinheiro busca facilitar o relacionamento do cidadão com a Prefeitura de Cuiabá e uma forma de fazer isso acontecer é possibilitando que diversos serviços sejam acessados sem precisar enfrentar filas. Estamos trabalhando para garantir que as pessoas usufruam desses serviços com segurança, regularidade e rapidez. E isso também é bom para o Município, que conseguirá otimizar o tempo produtivo”, comenta Ellaine.

Dentre as atividades disponibilizadas estão: Requerimento de Licença Especial, Alinhamento de Testada, Licenciamento de Localização e Funcionamento, Análise de Viabilidade, entre outras.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT