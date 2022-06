Secretaria de Meio Ambiente cria projeto ‘Protetor Mirim’ destinado aos alunos da rede municipal de ensino

A obra da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Jardim Leblon, construída pela Prefeitura de Cuiabá, já chegou a fase de acabamento. Uma equipe também atua na instalação de mobiliário. A entrega está prevista para acontecer no segundo semestre deste ano, beneficiando toda a Região Leste, por meio da oferta de atendimentos voltados à Atenção Secundária de Saúde. Essa será a segunda UPA entregue pela gestão Emanuel Pihheiro. Em junho de 2020, a UPA UPA Dr. Jony Soares Ramos, localizada no bairro Verdão, passou a atender à população.

“Daqui a pouco vamos entregar a UPA Leblon, honrando com os todos os nossos compromissos com a saúde cuiabana. Estamos trabalhando dia e noite, juntamente com a secretária Suellen Alliend, para melhorar tudo que propomos fazer para nossa gente de bem, humildade, trabalhadora”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro durante transmissão ao vivo em suas redes sociais nesta terça-feira (21).

O secretário de Obras Públicas e vice-prefeito, José Roberto Stopa, tem acompanhado de perto os avanços no local e afirmou que o Sistema Único de Saúde (SUS) ganhará reforço após a inauguração, sendo esta a quarta UPA do município.

“Estamos aqui constantemente, visitando e vendo de perto cada detalhe que está sendo construído. Uma obra de extrema importância para população que tanto merece uma saúde municipal de qualidade, com toda assistência médica e estrutura necessária, padrão da nosa administração”, comentou.

A UPA recebe investimentos de aproximadamente R$ 6,5 milhões, a segunda a ser entregue pela Gestão Emanuel Pinheiro, que terá como diferencial a segunda unidade do Espaço de Acolhimento da Mulher Vítima de Violência, no município, seguindo os moldes implantados no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), que conta com atendimento de saúde, psicológico, social e jurídico.