Secretaria de Mobilidade disponibiliza portal de serviços aos cidadãos e empresas

O Estádio Eurico Gaspar Dutra, chamado carinhosamente de Dutrinha, foi palco neste sábado (25) de uma grande festa da solidariedade. Contando com a participação de estrelas do esporte brasileiro, artistas nacionais e influenciadores digitais, o jogo de futebol beneficente resultou na arrecadação de aproximadamente 10 toneladas de alimentos.

Esta foi a 10ª edição do “Amigos Pela Solidariedade”, que é promovido anualmente com o intuito de ajudar entidades filantrópicas e famílias carentes da nossa Capital. Nesta oportunidade, os beneficiados com as doações serão a Associação Mato-grossense das Crianças com Câncer (AACC-MT) e Instituto Amar.

Para esta edição, a organização promoveu como atração principal a partida entre as equipes Amigos do Petkovic e Amigos do Popó. Também abrilhantaram o evento os ex-jogadores Marcelinho Carioca, Edmilson, Marcos Assunção, Vampeta, Edilson “Capetinha”, e os influenciadores digitais Wylon e Carlinhos Rei Delas, Negrete, Jukanalha, Poderoso Ninja.

“Em nome de todos os atletas e artistas que se propuseram a ajudar nesta causa, agradeço a Prefeitura de Cuiabá pelo apoio que nos deu desde o início, por nos disponibilizar toda a estrutura do Dutrinha. Não é um evento fácil de realizar, mas vale todo o esforço, pois tem uma causa muito importante”, destacou o organizador do evento, Mário Carioca.

Popó e Petkovic aproveitaram a oportunidade para parabenizar a primeira-dama Márcia Pinheiro pela dedicação à área social. “Já me informei das ações que o prefeito desenvolve junto com a primeira-dama Márcia Pinheiro. É uma honra participar deste evento de sucesso, que conta com esse apoio e espero que não seja minha última vez aqui”, disse Petkovic.

“Obrigado pela dedicação ao trabalho social. Eu sou fruto de uma ação social que deu certo e sei da importância que isso tem para a população. Por meio desse trabalho, fui quatro vezes campeão mundial de boxe. Tenho certeza que a primeira-dama irá tornar milhares de pessoas campeãs da vida”, completou Popó.

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, representou o prefeito Emanuel Pinheiro no jogo beneficente e enfatizou que a gestão enxerga o esporte como ferramenta de integração social. Nesse sentido, realçou que a Secretaria está sempre de portas abertas para fortalecer ações em prol da população.

“A gestão Emanuel Pinheiro é uma gestão que cuida das pessoas. E pela importância que o esporte tem na vida das pessoas, ele precisa e merece ser valorizado. É com essa missão que nós buscamos fortalecer ações como esta. Nos sentimos honrados por poder contribuir para o sucesso do Amigos Pela Solidariedade”, finalizou Aluízio Leite.