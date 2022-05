Secretaria de Obras abre licitação para contratação de empresa de engenharia para execução de obra de drenagem no Itapajé

Colaboradores do Hospital Municipal de Cuiabá e Pronto Socorro Dr. Leony Palma de Carvalho – HMC, participaram na sexta-feira (20), no auditório da unidade, de uma palestra educativa sobre o trânsito, realizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), em alusão a campanha Maio Amarelo ‘Juntos Salvamos Vidas’. O intuito é conscientizar as pessoas sobre segurança no trânsito.

Os principais assuntos abordados pelos agentes municipais de trânsito e transporte da Semob foram à direção defensiva, estacionamento irregular e as principais infrações de trânsito, que compreendem excesso de velocidade, uso de celular ao volante e bebida na direção. Ao final da palestra, os agentes abriram para perguntas do público.

Segundo o diretor-geral Paulo Rós, da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, que administra o Hospital Municipal São Benedito e HMC, a direção das unidades hospitalares solicitou a participação dos agentes de trânsito como forma de apoiar a campanha e direcionar os colaboradores para uma maior amplitude sobre as leis de trânsito.

“Todas as pessoas estão sujeitas a qualquer tipo de acidente, por isso é importante conscientizar os colaboradores para a prática de direção defensiva e correção de infrações. Hoje, no HMC, um dos principais problemas de infração de trânsito é de pessoas, que estacionam os veículos de maneira irregular”, destacou Rós.

Segundo os agentes de trânsito Luciana Melo e Jucelino Júnior, as maiores dúvidas abordadas pelo público na palestra foi sobre o estacionamento irregular. “Um dos problemas apontados foi à ocupação de duas vagas ao estacionar apenas um veículo. Além da falta de respeito com o outro motorista, o infrator está em desacordo com o código de trânsito”, explicaram.

Os agentes de trânsito orientaram também sobre as vagas especiais para pessoa com deficiência ou pessoa idosa, “para utilizar essas vagas é necessário fazer o cartão, é gratuito, e pode ser feito na Semob”, informaram.

Para a colaboradora do HMC, do setor de recepção, Mariclei Metelo, a palestra foi muito válida. “Nós que trabalhamos na porta de entrada do hospital, vemos muitos erros das pessoas ao estacionarem. Com as informações, que recebemos na palestra, vamos repassar todas essas orientações para as pessoas, para que respeitem as vagas destinadas a cadeirantes e idosos”, observou.

O secretário de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego, destaca que as ações de conscientização do trânsito são contínuas, e não pontuais. “Realizamos o trabalho de educação continuada o ano todo, mas durante o mês maio amarelo chamamos ainda mais à atenção da sociedade, para refletir sobre as atitudes no trânsito, para que as pessoas revejam suas atitudes na direção”, ressaltou.

Durante todo o mês maio amarelo a Semob promove palestras educativas em vários órgãos públicos e empresas privadas, panfletagem, ‘motorista da rodada’ e outras ações.