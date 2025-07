Secretaria de Obras apresenta propostas estruturantes durante a 7ª Conferência Municipal da Cidade

Entre os principais destaques está o projeto de fechamento do anel viário do Aeroporto Marechal Rondon, com a implantação de novas vias nas regiões oeste e sul do terminal, somando mais de 3,5 quilômetros de extensão

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Viação e Obras (SMVO), teve participação de destaque na 7ª Conferência Municipal da Cidade, realizada ontem (10), no Centro Universitário do Univag. Com o tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, o evento reuniu gestores públicos, especialistas, conselhos e representantes da sociedade civil.

Durante os debates, a equipe técnica da SMVO apresentou propostas voltadas à infraestrutura, saneamento, mobilidade urbana, acessibilidade e sustentabilidade. Entre os principais destaques está o projeto de fechamento do anel viário do Aeroporto Marechal Rondon, com a implantação de novas vias nas regiões oeste e sul do terminal, somando mais de 3,5 quilômetros de extensão.

As vias foram planejadas com base na Lei Complementar nº 4701/2021, que estabelece diretrizes urbanísticas para vias arteriais de 36 metros de largura, com calçadas de 3 metros, ciclofaixas e infraestrutura voltada ao transporte coletivo. O projeto visa ampliar a conectividade entre bairros, facilitar o deslocamento de moradores da região do Parque do Lago e absorver o fluxo de veículos oriundos da região do Coxipó, em Cuiabá.

“A Conferência é uma oportunidade importante para discutir o futuro da cidade com participação popular e técnica. Apresentamos propostas concretas, com base em planejamento e legislação, que podem transformar a mobilidade urbana e garantir mais qualidade de vida para a população”, afirmou o secretário de Viação e Obras, Celso Pereira.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT