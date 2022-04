Secretaria de Obras conclui ações em cabeceira de ponte e trânsito na ponte da ‘Estrada do Moinho’ retorna à normalidade

Os trabalhos de recuperação da Ponte sobre a ‘Estrada do Moinho’, chegam à reta final. Nesta terça-feira (5), a Secretaria Municipal de Obras Públicas, responsável pela execução dos reparos, deu início aos serviços de pavimentação do trecho que foi severamente danificado em decorrência das chuvas registradas no mês de março.

A projeção é a de que a obra seja entregue à população cuiabana ainda nesta semana. Os investimentos aplicados são de aproximadamente R$ 150 mil.

As fortes chuvas contabilizadas na capital, que excepcionalmente este ano, registrou um volume de 26% acima da média estimada em março, provocou o comprometimento da cabeceira da ponte, causando uma grande erosão. Por medida de segurança, no último dia 18, a estrutura foi interditada pela Defesa Civil de Cuiabá. No dia seguinte, a Prefeitura de Cuiabá deu início as ações para garantir a trafegabilidade na área.

O processo de reconstrução foi constituído em três etapas: concretagem, consolidação do solo e aplicação da massa asfáltica. Inicialmente, a previsão de entrega era de dez dias, mas com as chuvas, o cronograma acabou sendo ampliado.

O secretário municipal de Obras, Rauf Macedo, afirmou que atuação das equipes foram intensificadas.

“Adotamos as medidas adequadas para resolver a demanda. Sabemos que é uma ponte de suma importância para a população, mas as chuvas intensas ocasionaram um pequeno atraso nos procedimentos”.

A pista sentido centro-bairro foi fechada para execução da reforma. Já a sinalização ficou a cargo da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB), atuando por meio da implantação de toda a sinalização adequada, inclusive, com auxílio de blocos de concreto, para a segurança dos munícipes que por ali trafegam diariamente.

Em contrapartida, a pista bairro-centro foi transformada em mão dupla. Desta forma, a orientação por parte da Gestão Emanuel Pinheiro é que os condutores acessem rotas alternativas de deslocamento até o término total dos trabalhos.