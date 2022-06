Secretaria de Obras dá início a implantação de n ova tubulação na Avenida República do Líbano

A Secretaria de Obras Públicas (SMOP), executa, desde segunda-feira (30), obra de melhoria viária de aproximadamente 400 metros de extensão, na Avenida República do Líbano, na Capital. As frentes de trabalho foram divididas em duas etapas, a requalificação da rede de drenagem de águas pluviais e a segunda de recuperação asfáltica. As equipes já atuaram na escavação e compactação do solo e seguem na fase de implantação da tubulação do sistema subterrâneo.

A gestão Emanuel Pinheiro tem realizado uma série de ações em pontos críticos de alagamentos com a finalidade de extinguir os transtornos causados à população em épocas de chuvas, além de promover uma verdadeira transformação no setor de mobilidade urbana. Para a execução dos serviços, o tráfego no local precisou passar por adequações e uma pista de rolamento provisória está sendo constituída no canteiro central e auxiliará o deslocamento neste intervalo.

O secretário interino da Pasta, Rauf Macedo, afirmou que os avanços no canteiro de obras caminham de forma célere e a expectativa é que tão logo sejam entregues à comunidade. “Já escavamos e compactuamos o solo no que tange a drenagem. Estamos agora colocando a tubulação, tendo em vista que a rede anterior era antiga e já estava deteriorada. Depois vamos para a parte de aterramento e a pavimentação para finalizar”, explicou o gestor.

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB), precisou realizar adequações na trafegabilidade do trecho, bem como na sinalização, garantindo a fluidez neste período, além da cooperação diária dos agentes de trânsito.

A orientação aos condutores que trafegam pela Avenida Dr. Hélio Ribeiro é se atentarem ao novo trajeto para que tenham acesso às rodovias MT-251 (rodovia Emanuel Pinheiro) e a MT-010 (Arquiteto Hélder Cândia).

Mediante ao bloqueio necessário para realização dos serviços, os motoristas devem contornar a rotatória que dá acesso ao Departamento de Trânsito de Mato Grosso (Detran) e ao Residencial Paiaguás – retornar e entrar à primeira à direita – seguindo para a Avenida Síria, que dá acesso à Avenida República Líbano.

Já na Avenida República do Líbano, os condutores podem seguir em direção ao Centro Político Administrativo (CPA), pela direita, ou optar pela MT-251 e MT-010.