Secretaria de Obras inicia recapeamento do bairro Pico do Amor

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, parabenizou o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) pela promoção do evento Interage TCE22. O encontro foi realizado na manhã desta quarta-feira (8), no auditório da Escola Superior de Contas, e reuniu gestores de 22 municípios os quais as contas de governo estão sob a relatoria do conselheiro Antonio Joaquim.

O Interage contou com a participação de representantes de oito unidades do TCE e teve como premissa o compartilhamento de informações e apresentação de produtos do órgão de controle externo que visam colaborar com as gestões. A iniciativa foi efetivada em parceria com a Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM).

De acordo com o chefe do Executivo de Cuiabá, a ação é louvável e altamente positiva para todos os gestores. Para ele, esse é mais um trabalho que reforça a forma inovadora como o TCE vem atuando e quebrando paradigmas ao deixar de ser um órgão que pensa apenas em medidas punitivas e agindo como uma entidade parceira.

“Quero parabenizar todos os conselheiros, na pessoa do nosso conselheiro José Carlos Novelli, por mais uma iniciativa extraordinária. O TCE está saindo daquela geração punitiva, dura e drástica. Agora, temos um parceiro que quer orientar, que quer esclarecer, preparar e qualificar os gestores municipais”, disse o prefeito.

Emanuel destacou ainda que a maioria das cidades de Mato Grosso é de pequeno porte. Dessa forma, muitos prefeitos não têm uma estrutura jurídica, contábil e financeira adequada. Sendo assim, em sua avaliação, ações como esta, além de aproximar o Tribunal de Contas da base dos municípios, também qualifica e estimula o planejamento.

“Quem ganha com isso é a gestão pública e, principalmente, a população. Então, todo Tribunal de Contas está de parabéns, que está indo além de sua definição constitucional e mostrando que não pode haver esse distanciamento com as Prefeituras. Essa aproximação é necessária para uma grande maioria de gestores e Cuiabá não foge a regra”, completou.

O prefeito de Cuiabá também enfatizou que essa aproximação é importante para que todo Mato Grosso consiga aprimorar os investimentos dos recursos públicos. Segundo ele, essa parceria entre municípios, com monitoramento e acompanhamento, colabora para uma boa execução orçamentária e alcance dos resultados de interesse da sociedade.

“Os gestores precisam ter indicadores de que as políticas públicas executadas estão, realmente, alcançando seus objetivos e ter a certeza que a população está sendo beneficiada. Por isso, tenho muito orgulho e estou muito feliz de ter o Tribunal de Contas de Mato grosso caminhando ao lado de Cuiabá”, finalizou.

Também participaram do Interage TCE22 os secretários municipais de Governo, Luis Claudio, de Planejamento, Eder Galiciani, de Gestão, Ellaine Mendes, e a controladora-geral do Município, Mariana Cristina Ribeiro dos Santos.