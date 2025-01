Secretaria de Obras intensifica ações para recuperação da cidade após decreto de emergência

Por meio do Sine, a prefeitura conecta trabalhadores às empresas que buscam profissionais, oferecendo suporte para facilitar o acesso ao mercado de trabalho

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Várzea Grande está oferecendo 303 vagas de trabalho para diferentes áreas nesta semana, com oportunidades para todos os níveis de qualificação. As vagas foram atualizadas nesta terça-feira (28) e estão disponíveis no Espaço Cidadania, localizado no 2º piso do Várzea Grande Shopping, próximo à secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo.

O atendimento no Sine ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h30. Entre as vagas disponíveis, destacam-se as para Ajudante de Obras (28 vagas), Auxiliar de Limpeza (23 vagas), Atendente de Lojas e Mercado (20 vagas) e Pintor de Obras (19 vagas). Além disso, há uma grande demanda para Auxiliar de Linha de Produção, com 91 oportunidades abertas.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Samir Bosso Katumata, o objetivo do Sine é conectar trabalhadores às empresas que buscam profissionais, oferecendo suporte para facilitar o acesso ao mercado de trabalho. “O Sine desempenha um papel fundamental em ajudar as pessoas a encontrarem novas oportunidades de emprego e as empresas a preencherem suas vagas com agilidade. Nosso compromisso é estimular o crescimento da economia local e apoiar quem busca a se recolocar no mercado de trabalho”, destacou o secretário.

Como pontua Samir, a prefeita Flávia Moretti (PL) quer dinamizar o mercado de trabalho local, ampliando as ofertas e melhorando os salários médios aos várzea-grandenses. “Como afirma a prefeita, nosso foco é buscar o desenvolvimento econômico e social, atraindo novas empresas e possibilitando parcerias que visem capacitações aos trabalhadores”.

Ainda segundo Samir, as vagas são atualizadas semanalmente, todas as terças-feiras, garantindo que os candidatos sempre tenham acesso às oportunidades mais recentes. “Estamos aqui para orientar os trabalhadores, oferecendo suporte em todas as etapas do processo, desde a consulta das vagas até o encaminhamento para entrevistas. É uma oportunidade para quem deseja começar o ano com uma nova colocação profissional”, completou.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – Para se candidatar às vagas é necessário comparecer ao Sine com os seguintes documentos: CTPS (Carteira de Trabalho), RG e CPF ou Habilitação, Título de Eleitor e Certificado de Reservista (para homens).

VEJA MAIS VAGAS DISPONÍVEIS NESTA SEMANA – Agente de Portaria (3 vagas), Ajudante de Carga e Descarga (7), Ajudante de Obras (28), Ajudante de Padeiro (5), Analista de Suporte Técnico (1), Analista Financeiro (1), Atendente de Lanchonete (16), Atendente de Lojas e Mercado (20), Auxiliar Administrativo (3), Auxiliar de Almoxarifado (1), Auxiliar de Armazenamento (3), Auxiliar de Cozinha (2), Auxiliar de Expedição (1), Auxiliar de Limpeza (23), Auxiliar de Linha de Produção (91), Auxiliar de Logística (15), Auxiliar de Técnico de Controle de Qualidade (3), Auxiliar Financeiro (1), Azulejista (1), Carpinteiro (5), Caseiro (1), Consultor de Vendas (1), Eletricista de Instalações (4), Encanador (1), Ferreiro Armador na Construção (1), Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial (1), Mecânico de Manutenção e Instalação Elétrica (1), Mecânico de Refrigeração (1), Mestre de Obras (1), Montador (1), Motorista de Caminhão (5), Oficial de Manutenção (1), Operador de Caixa (4), Operador de Empilhadeira (3), Pedreiro (4), Pintor de Obras (19), Promotor de Vendas (6), Repositor de Mercadorias (3), Serralheiro (1), Servente de Obras (8), Soldador (3), Torneiro Mecânico (1) e Vendedor Interno (2).

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT