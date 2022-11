Secretaria de Obras retira 20 toneladas de lixo todo mês dos bueiros de Cuiabá

A Secretaria Municipal de Turismo de Cuiabá realizou um levantamento das atividades que movimentaram 20 pontos da Capital durante a segunda edição do Projeto ‘Viva o Feriado em Cuiabá’, que ocorreu, entre os dias 11 a 15 de novembro (edição Proclamação da República). O evento movimentou bares, restaurantes, hotéis, barracas de feiras e outros setores e garantiu lazer à população cuiabana, visitantes e turistas que vieram prestigiar a cidade.

O evento, realizado pela Secretaria de Turismo, sob o comando de Zito Adrien, contou com a parceria das pastas de Cultura, Esporte e Lazer, com o secretário Aluízio Leite e também Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, com o secretário Francisco Vuolo, além da colaboração de outras Secretarias Municipais, de associações e da iniciativa privada.

Foram 20 eventos espalhados por vários cantos da cidade: Museu do Rio, Orla do Porto, Praça Santos Dumont, Praça Jardim das Américas, Praça 8 de Abril, Praça da Mandioca, Complexo Jonas Pinheiro (Pinheirão), Sesc Arsenal, Sesc Balneário Dr. Meireles, Musiva, Ditado Popular, Bar da Lagoa (Parque das Águas), MISC (Museu da Imagem e Som de Cuiabá), Museu do Morro da Caixa D’água Velha, Distrito de Nossa Senhora da Guia, Distrito do Coxipó do Ouro, ENEPEA, Praça Ana Martinha da Silva (Pedra 90), Comunidade São Gonçalo Beira Rio, Comunidade Rio dos Peixes.

A abertura do ‘Viva o Feriado’, ocorreu no último dia 11 de novembro, no Museu do Rio Cuiabá (Hid Alfredo Scaff) que teve o seu espaço revitalizado e passou a abrigar à Secretaria Municipal de Turismo. Foram cerca de 150 pessoas que prestigiaram as apresentações de Akane Iizuka, Edmilson Maciel com o espetáculo Mato Grosso em Cena, e ainda Flor Ribeirinha.

Na Praça Jardim das Américas, cerca de 12 mil pessoas participaram das atividades e compraram os produtos comercializados no local (comidas típicas, doces, caldos, queijos e demais) durante todo o evento.

Na Orla do Porto, circularam 11 mil pessoas, que prestigiaram uma vasta programação cultural, artística, espaço gastronômico com os estabelecimentos da ABRASEL, além de espaço kids. No dia 15, o Pedal da Semob, com saída da Orla do Porto num bate volta até a Praça Jardim das Américas, reuniu cerca de 350 ciclistas.

Na Praça 8 de Abril, que contou com exposição de mais de 180 carros antigos e apresentação de capoeira, durante os dias 12 e 13, visitaram o espaço mais de mil pessoas. Na Praça Santos Dumont, com o Piano Gente (Dario Scherner) e feira de gastronomia e artesanato, mais de 2 mil pessoas prestigiaram as atividades.

No SESC Arsenal, no Porto, foram mais de 5 mil pessoas durante o evento. No dia 15, a realização da Corrida contra a Diabetes reuniu mais de mil participantes, entre corredores e organizadores. No SESC Balneário Dr. Meireles, 918 buscaram opção de lazer durante o Feriado.

A Praça da Mandioca, com programação de samba de raiz nos dias 11 e 14, teve quase mil pessoas prestigiando o local. Já no Complexo Jonas Pinheiro (Pinheirão), 600 pessoas circularam entre os dias 12 a 14.

No Museu do Morro da Caixa D’água Velha, entre os dias 11 a 15, 215 pessoas estiveram conhecendo a exposição de 303 anos de Cuiabá. O MISC recebeu cerca de 60 pessoas que foram conhecer um pouco da história de nossa Capital.

Na Musiva, com a realização do Show do Jota Quest no dia 12, 1.500 pessoas estiveram no local. O Bar da Lagoa, com a terceira edição do Evento OFF, contou com um público de 100 pessoas. Já no Ditado Popular, com a realização de uma Feijoada da Maçonaria, 300 pessoas estiveram no local no dia 13. O 16º ENEPEA (Encontro Nacional de Paisagismo em Escolas de Arquitetura e Urbanismo no Brasil), realizado entre os dias 14 a 19, contou com 300 participantes presenciais e 150 participantes on line.

Os Distritos de Nossa Senhora da Guia e Coxipó do Ouro, receberam respectivamente 2.800 pessoas e 2.100 pessoas nas programações realizadas no Feriado. O segmento de meios de hospedagem também apresentou dados positivos para o período.De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH), os Hotéis de 2 e 3 estrelas tiveram uma taxa de ocupação de 66.23%, com diária média de R$ 216.19. Já os Hotéis de 4 e 5 estrelas tiveram taxa de ocupação de 63.45%, com diária média de R$ 285.61.

Para o Secretário Zito Adrien, a segunda edição terminou com um saldo positivo. “Estamos satisfeitos com esse resultado apresentado nessa edição. Realizamos atividades simultâneas em mais de 20 pontos na Capital, com essa proposta de segurar a população em Cuiabá nos feriados através de atividades, onde as famílias vieram prestigiar cada atividade proposta, com apresentações culturais e musicais, gastronomia, entretenimento para todas as idades e gostos. A ideia iniciada a partir de um pedido do prefeito Emanuel Pinheiro, demonstra que Cuiabá apresenta vocação para o turismo, com atrações diversas para que as pessoas tenham oportunidade de lazer e bem estar, com segurança e intersetorialidade entre o poder público e a iniciativa privada em prol do turismo de Cuiabá. Agora vamos realizar os ajustes, buscando para as próximas edições ao longo de 2023, melhorar e cada vez mais diversificar as ações nos feriados estratégicos”, avaliou Zito.

Para o Turismólogo e Coordenador da Secretaria de Turismo de Cuiabá, Edu Sá, as atividades que vêm sendo realizadas pela pasta se mostram cada vez mais estruturadas e planejadas. “Reforçamos a necessidade de parcerias público-privadas, para o fomento do turismo de Cuiabá e baixada cuiabana, para atrair os viajantes e turistas à Capital, bem como para o próprio cuiabano conhecer nossa oferta turística. A criação da Secretaria Municipal de Turismo, alicerçada em cinco eixos e 38 ações vem gerando atividades e positivas, desde o planejamento, a gestão, as atrações, a capacitação e a competitividade, para gerar emprego e renda em Cuiabá, bem como demonstrar a representatividade do turismo na economia da Capital, algo que iremos ampliar para 2023”, concluiu.

Foram parceiros do evento:

Centro de Inteligência de Desenvolvimento Sustentável de Cuiabá

Secretaria Municipal de Inovação e Comunicação (SICOM)

Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATED)

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL)

Secretaria Municipal de Ordem Pública (SORP)

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB)

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Associação Brasileira dos Profissionais de Turismo (ABBTUR-MT)

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (FECOMÉRCIO)

Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá (ACC)

Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Cuiabá)

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL-MT)

Associação Brasileira da Indústria Hoteleira de Mato Grosso (ABIH-MT)

SESC MT

SESI – SENAC – MT

Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT)

Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT)