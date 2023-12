Secretaria de Ordem Pública atendeu 1.345 denúncias referentes a terreno baldio em onze meses

Em uma noite repleta de magia, o Parque das Águas se vestiu de música, luzes alegria na noite deste domingo (10), com o lançamento da programação do ‘Natal da Gente 2023’, da Prefeitura de Cuiabá. Cerca de três mil pessoas, das mais variadas idades, tiveram a oportunidade de conferir um espetáculo repleto de magia, contando com a presença do Papai Noel. O lançamento da iniciativa organizada pela gestão Emanuel Pinheiro, foi realizado com uma belíssima apresentação do coral Siminina (unidade Novo Colorado) e do coral da UFMT.

Na sequência às apresentações, a primeira-dama Márcia Pinheiro acendeu simbolicamente as milhares de lâmpadas que enfeitam a carreta de 15 toneladas de sonhos que irá percorrer dez bairros da cidade, começando nesta segunda-feira (11), pelo bairro Pedra 90. Além da decoração belíssima, que conta com neve artificial, bonecos certificados pela Disney: Mickey Mouse e Minnie e, claro a Mamãe Noel e o Papai Noel, além de seis personagens natalinos, como um pirulito e um ursinho de natal, que ‘ganharam vida’ para encantar ainda mais crianças, jovens e adultos.

Durante a solenidade de abertura, a primeira- dama Márcia Pinheiro agradeceu a participação do público, dos patrocinadores e organizadores, inclusive do secretário de Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer pelo desdobramento para o sucesso da iniciativa. “Foi uma noite espetacular, o início da programação do Natal da Gente 2023. As apresentações dos corais foram brilhantes. E hoje foi só o começo, nós vamos percorrer 10 bairros da cidade para que a magia do Natal permaneça e contagie nossas famílias, nossa crianças, nossa população”, declarou agradecendo ainda os parceiros da iniciativa; o Coral da UFMT, Energisa, O Boticário, Águas Cuiabá e Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A iniciativa conta ainda com a parceria da Tia Hanna Produções.

Para a professora do programa Siminina, Luzia Graciela, todas as 25 participantes (de 6 a 14 anos), demonstraram extrema dedicação para apresentação.

“Elas se esforçam muito, se dedicam e ficam ansiosas para o momento. Para nós professores é bastante prazeroso, porque a gente recebe as alunas completamente cruas, sem conhecimento nenhum de música e coral e as entregamos prontas”, disse a professora ao comentar ainda o aparato montado, com salas confortáveis com ar condicionado para atender as alunas.

“É uma magia que passa de mãe para filhas, pois eu tenho alunas que são filhas de minhas ex-alunas e isso é muito gratificante”, completou Luzia.

A coordenadora do Programa Siminas, Dalma Beatriz Monteiro, lembrou que a preparação especial para o Natal começou no último mês de novembro e explicou que além das apresentações especiais do ‘Natal Gente’ as meninas estão sendo convidadas para se apresentar em vários lugares renomados da capital, entre eles os shoppings Goiabeiras e Pantanal e restaurantes tradicionais. “Esses momentos são muito importantes tanto para as meninas quanto para as famílias delas, porque a família sente que elas estão fazendo e vivendo a arte e a cultura do Natal”, frisou.

A maestra do Núcleo Coral UFMT, Dorit Kolling, fez questão de ressaltar o carinho com que foi preparado o repertório. “Preparamos grandes clássicos de Natal que o público em sua maioria, conseguiu reconhecer, entre eles “White Christmas”, “Anoiteceu”, além de canções francesas como “Glória”, e latina como – Adeste Fidelis”.

O Coral UFMT trouxe cerca de 60 vozes, acompanhado de banda composta por músicos convidados. Além de músicas natalinas, foram apresentadas músicas brasileiras e internacionais e recitado o lindo poema de Cora Coralina que fala do Natal.

PROGRAMAÇÃO

A programação do ‘Natal da Gente 2023’ se estenderá até o dia 20. A carreta decorada com 15 metros de comprimento percorrerá dez bairros, levando a magia do Natal, entretenimento e cultura para a população. Depois de se apresentar na região Sul na Praça Cultura do Pedra 90 nesta segunda-feira, 11 de dezembro.

O ‘Nata da Gente’ seguirá, no dia 12, terça-feira, para a Avenida Espigão/Tijucal.

Depois, a região Oeste será contemplada com a programação na Praça Cultural do Parque Cuiabá no dia 13, seguida pelo Campo do Areão/Santa Isabel em 14 de dezembro. A programação ocorrerá sempre das 19h às 22h.

No bairro do Distrito do Coxipó, região Norte da capital, a carreta trará muita música, alegria e diversão para os moradores. Entre os dias 16 e 17, as festividades ocorrerão no campo de futebol do bairro Jardim União e no campo de futebol do bairro Três Barras.

Os moradores do CPA I também receberão a visita do Papai Noel na praça próxima ao Terminal, em 18 de dezembro, a partir das 19h. Na terça-feira, 19 de dezembro, a carreta estará no bairro Campo Velho.

E, para encerrar com chave de ouro, no dia 20, quarta-feira, a ação do Natal da Gente 2023 acontecerá no Parque Tia Nair. A prefeitura de Cuiabá, conta com a presença de todos para celebrar essa época especial do ano.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT