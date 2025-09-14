Cuiabá
Secretaria de Ordem Pública realiza quase 40 mil ações fiscais e aplica mais de R$ 4 milhões em multas
A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp), sob a liderança da secretária Juliana Palhares, realizou, entre 1º de janeiro e esta sexta-feira (12), quase 40 mil ações fiscalizatórias. Ao todo, foram realizadas 38.874 ações fiscais, que resultaram na lavratura de 966 autos de infração e na aplicação de multas que somam R$ 4.130.135,81.
A população pode registrar denúncias que exijam fiscalização do Poder Público por meio do sistema Web Denúncias, disponível no link: https://sorp.cuiaba.mt.gov.br. É possível denunciar situações como descarte irregular de lixo, terrenos baldios com matagal, comércio irregular, ocupação indevida de calçadas, publicidade irregular, criação inadequada de animais em área urbana, queimadas, obras irregulares e poluição sonora, que inclui som alto em bares, distribuidoras, shows e barulho em obras.
Em agosto deste ano, a Secretaria de Ordem Pública, em parceria com a Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), realizou a entrega das autorizações temporárias de funcionamento para os vendedores ambulantes cadastrados que atuarão no entorno do Parque das Águas. Também com apoio da Limpurb, da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), a Sorp realizou uma operação conjunta em estabelecimentos de comércio de ferro-velho na capital.
Em 2025, os fiscais atenderam mais de 500 ocorrências relacionadas a animais, incluindo casos previstos no artigo 165 do Código Sanitário e de Posturas do Município, que proíbe a criação de bovinos, equinos, suínos, ovinos, caprinos, aves e outros animais no perímetro urbano.
Também foram realizadas ações orientativas da “Operação Cidade Limpa” com os comerciantes da Avenida Newton Rabello, no bairro Pedra 90, com o objetivo de promover a desobstrução das calçadas. Além disso, a “Operação Ambulantes em Ordem” foi realizada para combater a ocupação irregular de calçadas na região central, juntamente com a remoção de publicidades irregulares afixadas em áreas públicas.
As ações fiscais também resultaram na demolição de 36 construções irregulares em áreas públicas. As demolições foram realizadas com o apoio das Secretarias Municipais de Obras, Segurança Pública, da Limpurb e da Energisa, em locais como o Residencial Ilza Terezinha Picolli e o Residencial Pádova, no bairro Morada da Serra. Também houve atuação no centro comunitário e em outra área ocupada irregularmente na Avenida das Hortênsias.
Além dessas, foram realizadas mais três demolições de edificações em uma praça no bairro Parque Geórgia; de uma lanchonete localizada em passeio público no bairro Porto; de 12 construções em fase inicial na área verde da Rua N, no Residencial Ilza Terezinha; e de outras 18 construções em fase inicial situadas em área verde e equipamento comunitário no Jardim Imperial II.
#PraCegoVer
A imagem mostra a secretária de Ordem Pública, Juliana Palhares, e sua equipe em ação de fiscalização no centro comunitário do Residencial Ilza Terezinha Picolli.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá forma 770 crianças em curso de combate às drogas
Um total de 770 alunos matriculados no 3º ao 4º ano das escolas públicas de Cuiabá, com idades de 9 a 10 anos, receberão, na segunda (15) e terça-feira (16), certificados pela formação no Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd).
Trata-se de um programa que atua em defesa de crianças e adolescentes na prevenção ao uso de drogas e é oferecido nas escolas públicas a partir de uma parceria da Secretaria Municipal de Educação (SME) com a Polícia Militar (PM).
Na segunda-feira (15), serão certificadas pela formação 140 estudantes da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Prof°. Ranulpho Paes de Barros, localizada no bairro Santa Isabel.
Na terça-feira (16), será a vez da formação de 630 estudantes matriculados nas seguintes escolas: Ana Tereza Arcos Krause, Maximiano Arcanjo da Cruz, Professor Zeferino Leite de Oliveira e Senador Gastão Mattos Muller.
O secretário de Educação da Prefeitura de Cuiabá, Amauri Monge Fernandes, considera o PROER essencial ao desenvolvimento das crianças, servindo ainda de alerta aos pais e responsáveis. “A função primordial de uma escola é o cuidado. Esse programa desperta a conscientização das crianças que passa a ter o acompanhamento das famílias em atividades educacionais de combate às drogas. A união escola e família é essencial para combater o mal das drogas”, ressalta.
Entenda
O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) trabalha com a prevenção primária, visando instruir jovens a controlar seus impulsos e refletir a respeito dos riscos e consequências das drogas.
Pelo programa social, questões relacionadas às drogas e bullyings são incluídas na tarefa escolar que deverão ser respondidas pelas crianças em conjunto com os pais ou responsáveis.
Essa é uma forma de conscientização a respeito do risco que as drogas oferecem aos jovens e a necessidade de construção de um ambiente de convívio social saudável nas unidades escolares.
PraCegoVer
A foto ilustra o secretário de Educação Amauri Monge Fernandes no centro, vestido com camisa social azul clara, que abraça uma criança vestida com uniforme escolar. Do lado direito, está um mascote do Proerd que usa uma fantasia de leão.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Conselho Municipal de Cultura prorroga inscrição para vagas de titulares e suplentes
A Secretaria Municipal de Cultura prorrogou por mais 11 dias o prazo de inscrições para o processo eleitoral complementar do Conselho Municipal de Cultura, que visa ao preenchimento de vagas remanescentes dos segmentos artísticos e culturais para o biênio 2024-2026. A decisão consta na Portaria nº 077/2025, publicada na Gazeta Municipal.
Entre as vagas, duas são para representantes titulares: uma para o segmento de artes visuais e digitais e outra para o segmento de cultura afro e indígena brasileira. Além das vagas de titulares, a eleição prevê a escolha de oito suplentes da classe artística para o conselho.
No ato da inscrição, realizada por meio do site https://cmpc.cuiaba.mt.gov.br/votaculturapmc/com.votacultura.wportal, o candidato também pode manifestar interesse em ser delegado de cultura. Essa habilitação confere o direito de votar nos candidatos às vagas complementares de conselheiros.
A prorrogação tem como objetivo garantir maior participação da comunidade artística e cultural no processo eleitoral complementar.
Os conselheiros têm papel fundamental na formulação de políticas públicas culturais, no apoio a iniciativas locais e na articulação estratégica do setor.
“Reiteramos o convite aos artistas, produtores culturais, representantes de entidades, coletivos e à sociedade civil em geral para participarem desta escolha democrática e importante para todos os segmentos da cultura. O debate e as decisões tornam-se mais fortalecidos com as classes devidamente representadas”, frisou o secretário municipal de Cultura, Johnny Everson.
Com a prorrogação, novas datas foram definidas para o cumprimento das etapas do processo, que devem ser acompanhadas pelos interessados. A finalização ocorrerá com a posse dos novos conselheiros, prevista para o dia 11 de novembro deste ano.
Quanto ao Regimento Eleitoral Complementar, permanece inalterado, conforme publicado na Portaria nº 075/2025.
#PraCegoVer
A foto mostra a fachada da Secretaria Municipal de Cultura, na Avenida Barão de Melgaço, no centro da cidade.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura de Cuiabá forma 770 crianças em curso de combate às drogas
Conselho Municipal de Cultura prorroga inscrição para vagas de titulares e suplentes
Sefaz apresenta sistema inovador de fiscalização do setor de combustíveis em fórum na Bahia
Polícia Civil prende jovem com drogas na mochila em ônibus intermunicipal em Barra do Garças
Várzea Grande fica mais iluminada e segura com ações da Prefeitura em toda a cidade
Segurança
Polícia Civil prende jovem com drogas na mochila em ônibus intermunicipal em Barra do Garças
A Polícia Civil prendeu em flagrante, no fim da noite de sexta-feira (12.9), um jovem, de 20 anos, encontrado com...
Polícia Civil prende suspeito e recupera arma de policial furtada após acidente de trânsito
A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Várzea Grande recuperou, nesse sábado (13.9), a arma de um policial...
Polícia Civil lamenta falecimento de policial aposentado – Sebastião Ribeiro da Cruz
A Polícia Civil de Mato Grosso lamenta o falecimento do investigador aposentado, Sebastião Ribeiro da Cuz, conhecido pelo apelido de...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES5 dias atrás
Setembro Amarelo: quando a saúde mental também protege o coração
-
Saúde6 dias atrás
Profissionais de saúde e da segurança pública são qualificados para registros de mortes por causas externas
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura debate com provedores de internet e telefonia sobre despoluição de cabeamento e fiação
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Proibição do abate de cavalos põe em xeque mercado de carne equina no Brasil
-
Várzea Grande6 dias atrás
Procon de Várzea Grande intensifica fiscalização em postos de combustíveis
-
CIDADES6 dias atrás
Homem foragido do Estado de Goiás é preso pela Polícia Civil em Cocalinho
-
Saúde4 dias atrás
Polícia Civil e Procon fiscalizam consultórios oftalmológicos suspeitos de atuação irregular em Cuiabá
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Corpo de Bombeiros publica edital de processo seletivo para contratação de bombeiros temporários