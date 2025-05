Secretaria de Planejamento fará orçamento com sugestões da população

A evolução patrimonial do Cuiabá-Prev, com aplicações financeiras no primeiro quadrimestre deste ano, atingiu R$ 28 milhões. Trata-se do mesmo valor registrado em 2024. Atualmente, o Cuiabá-Prev apresenta um saldo positivo em conta de R$ 621 milhões e é responsável pela gestão de mais de 17 mil aposentados, incluindo servidores ativos, aposentados e pensionistas.

Os dados foram apresentados em audiência de prestação de contas, realizada na terça-feira (20), no auditório Dante Martins de Oliveira, localizado na sede do Cuiabá-Prev, no bairro Lixeira.

Participaram do evento associações de classe e sindicatos ligados ao funcionalismo público. Foram debatidos aspectos financeiros referentes ao ano de 2024 e ao primeiro quadrimestre de 2025.

O secretário adjunto especial do Cuiabá-Prev, Fernando Jorge Mendes de Oliveira, atribuiu o resultado positivo à decisão do prefeito Abilio Brunini de manter a regularidade mensal dos repasses das contribuições sociais.

“Com os pagamentos em dia das contribuições sociais, conseguimos otimizar a gestão, investindo conforme a lei para potencializar os recursos administrados. A saúde financeira da previdência é essencial para atender a uma demanda que é crescente”, destacou.

As aplicações financeiras do dinheiro arrecadado pelo poder público, originado das contribuições sociais, são regidas pela Resolução nº 4.693 do Conselho Monetário Nacional. Os gestores são autorizados, dentro de limites percentuais, a investir em rendas fixa, variável e até em investimentos no exterior.

Na audiência de prestação de contas, o secretário adjunto especial, Fernando Jorge Mendes de Oliveira, fez uma breve apresentação do histórico e da evolução do sistema previdenciário de Cuiabá. Além disso, destacou que, no dia 25 de cada mês, a atual gestão realiza o pagamento dos aposentados e pensionistas.

Reconhecimento

A presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Prefeitura de Cuiabá, Hermínia Ramos de Souza Nascimento, acompanhou a audiência pública e elogiou a responsabilidade da gestão do prefeito Abilio Brunini ao conduzir a previdência com legalidade, transparência e eficácia nos resultados.

“É de suma importância levar essas informações aos aposentados e servidores ativos. Percebemos uma dedicação da atual gestão em agir com transparência e alcançar os melhores resultados para tornar o sistema equilibrado e sustentável para as futuras gerações”, destacou.

O secretário municipal de Economia, Marcelo Bussiki, enfatizou que a transparência também é uma demonstração de respeito ao servidor público e à população. “Prestar contas do que está sendo feito com o dinheiro público deve ser sempre o compromisso de uma gestão que respeita e valoriza aqueles que ajudam a melhorar nossa cidade”, disse.

Referência

O modelo de gestão do Cuiabá-Prev tem se consolidado como referência para outras entidades previdenciárias municipais, estaduais e nacionais. Recentemente, por meio da Diretoria Especial Executiva e de Investimento, o órgão conquistou o selo do Instituto Totum, uma exigência para profissionais que atuam na área previdenciária.

Da mesma forma, a previdência municipal possui certificações nacionais por atender aos requisitos de gestão de qualidade. Entre elas estão: o Selo ISO 9001, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e o Pró-Gestão do Ministério da Previdência Social, por meio do Instituto de Certificação Qualidade Brasil (ICQ Brasil).

Somado a isso, o Conselho Municipal Previdenciário recebeu, por cinco anos consecutivos, o Selo Conselho Transparente, outorgado pela Controladoria-Geral do Município. A premiação atesta a conformidade com os princípios da transparência pública, beneficiando o servidor, o poder público e toda a sociedade.

#PraCegoVer

A matéria ilustra o secretário adjunto do Cuiabá Prev, Fernando Jorge Mendes de Oliveira, falando ao microfone. Ele veste camisa social verde. No fundo, há uma mesa com suporte verde e parte de madeira no apoio. Há também uma tela de apresentação com informações de dados do Cuiabá-Prev.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT