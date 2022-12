Secretaria de Planejamento suspende atendimento ao público nesta sexta (02) para serviços de dedetização

Termina nesta quinta-feira (01), às 19h, no Complexo Dom Aquino, com as finais das competições de Futsal Feminino e Masculino e as semifinais e finais do bozó, a sétima edição da Confraternização Esportiva e Cultural dos Servidores da Educação (CECSE), uma ação da Secretaria de Educação cujo foco é o servidor da rede pública municipal.

Foram 57 dias de competições em comemoração ao mês do servidor público e ao dia do professor (15 de outubro). As atividades começaram no dia 6 de outubro e envolveram 717 profissionais da educação. O evento visa promover o estreitamento das relações interpessoais, reduzir o sedentarismo e, é um incentivo às práticas esportivas e culturais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos servidores da educação.

No encerramento da confraternização, estarão na quadra, às 19h para a final do Futsal Feminino, as equipes da Escola Municipal de Educação Básica do Campo (EMEBC) Herbert de Souza x Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Dr. Fábio Firmino Leite.

Às 19:40h começa a final do Futsal Masculino, com as equipes da Secretaria Municipal de Educação (SME 2) x EMEB Joana Dark/EMEB Ministro Marcos Freire.

As semifinais do bozó será as 19h com representantes das EMEBC Herbert de Souza x EMEB Tereza Lobo e EMEB Maria Elazir x EMEB Maria Ambrosio. A final será realizada entre os vencedores dessas duas partidas, logos após o encerramento das semifinais.

No encerramento acontecerá a entrega da premiação, medalhas e troféus aos vencedores da Confraternização Esportiva e Cultural dos Servidores da Educação (CECSE 2022).

Confraternização

Este ano profissionais de 47 Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB), Escolas Municipais de Educação Básica do Campo (EMEBC), Creches, Centros Educacionais Infantis Cuiabano (CEIC), Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e órgão central participaram das competições.

Foram no total, 26 equipes de queimada, 18 de vôlei feminino, 9 de vôlei masculino, 20 de futsal feminino, 14 de futsal masculino, além de 25 servidores no tênis de mesa feminino, 31 servidores no tênis de mesa masculino, duplas de bozó e, 24 servidores, Técnicos em Nutrição Escolar (TNE), no Concurso de Culinária, uma das novidades desta edição da confraternização.

A Confraternização Esportiva e Cultural dos Servidores da Educação (CECSE) foi criada em 2016 para que os servidores pudessem das práticas corporais, por meio das modalidades esportivas e culturais, ampliando sua rede de sociabilidade e, promovendo a saúde.

“Desde a sua criação, o evento impacta positivamente as relações interpessoais dos profissionais dentro do ambiente escolar, refletindo no desenvolvimento do trabalho e consequentemente na melhora do processo de ensino aprendizagem dos nossos estudantes além de promover a valorização dos servidores”, destacou a secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado.

Serviço

Encerramento da 7ª edição da Confraternização Esportiva e Cultural dos Servidores da Educação (CECSE 2022)

Dia: 01/12/2022

Hora: 19h

Local: Compexo Esportivo Dom Aquino