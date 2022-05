Secretaria de Saúde abre inscrições para novo processo seletivo simplificado em Cuiabá

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) abriu, a partir das 0h01 deste sábado (14), as inscrições para o novo processo seletivo simplificado de Contratos Temporários. Ao todo serão 941 vagas para contratação imediata e 1.875 para cadastro reserva, por meio do endereço eletrônico: www.selecom.org.br e seguem vigentes até o dia 06 de junho, às 23h59 minutos.

“Tivemos necessidade de elaborar um novo processo seletivo para preenchermos as vagas que sobraram do certame realizado em janeiro deste ano, sobretudo para aquelas que demandam maior especialização. Como exemplo podemos citar a área médica, que foi o segmento que menos teve profissionais aprovados no início do ano e que é onde temos o maior desfalque. Importante ressaltar que estamos trabalhando muito para resolver os problemas que a Saúde vem enfrentando, respeitando as decisões judiciais e cumprindo os prazos acordados no plano de ação apresentado ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça”, explicou a secretária municipal de Saúde, Suelen Alliend.

As inscrições serão efetivadas com a devida emissão do comprovante de inscrição no certame, após o pagamento de boleto bancário no valor de R$ 40,00 para as funções cujo pré-requisito seja o nível superior e superior com especialização e R$ 35 para as funções cujo pré-requisito seja o nível médio técnico e o nível médio.

As vagas imediatas destinadas para pessoas com formação em Nível Médio são para as seguintes funções: Administrativo, Motorista de Ambulância, Vigilante, Maqueiro, Pedreiro, Pintor, Servente, Eletricista, Armador, Mestre de Obras. As vagas com exigência de formação de Nível Médio Técnico são: Gesseiro, Técnico de Enfermagem, Técnico em Farmácia, Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Segurança do Trabalho.

As funções para contratação imediata, com exigência de formação de Nível Superior são: Analista de Rede, Analista de Sistemas, Enfermeiro do Trabalho, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro do Trabalho, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Profissional de Nível Superior e Terapeuta Ocupacional. As vagas com exigência de formação de Nível Superior com Especialização são: Médico – Broncoscopista, Médico – Cardiologista, Médico – Cirurgião Geral, Médico – Cirurgião Vascular, Médico – Clinico Geral, Médico – Dermatologista, Médico – Endocrinologista, Médico – Gastroenterologista, Médico – Ginecologista, Médico – Hematologista, Médico – Hepatologista, Médico – Infectologista, Médico – Intensivista, Médico – Nefrologista, Médico – Neuropediatra, Médico – Oftalmologista, Médico – Ortopedista, Médico – Otorrinolaringologista, Médico – Pediatra, Médico – Pneumologista, Médico – Psiquiatra, Médico – Reumatologista, Médico – Ultrassonografista, Médico – Urologista, Médico do Trabalho, Médico Auditor e Médico Regulador. Para estas funções, além da comprovação de graduação da função a ser exercida, será exigida a comprovação de Certificado de Residência Médica na especialidade.

O processo seletivo será realizado em etapa única, com Avaliação de Títulos, de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos deverão enviar cópias dos seus títulos, conforme a função escolhida, somente via Upload, através do site www.selecon.org.br. A documentação será analisada e pontuada pela Banca de Avaliação de Títulos.

Os contratos temporários terão vigência máxima de 2 anos, podendo ser prorrogados por igual período para atender excepcional interesse público, certificado pela autoridade competente.