Secretaria de Saúde alerta população sobre tentativas de golpes

A Prefeitura de Cuiabá começa a efetuar nesta quarta-feira (5) o pagamento dos salários dos servidores públicos, incluindo a verba indenizatória, horas extras, adicional de insalubridade e prêmio-saúde, este último destinado exclusivamente aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. O valor total da folha referente a janeiro/2025 é de R$ 62,7 milhões. As transferências eletrônicas serão concluídas até as 23h59 de quinta-feira (6).

Honrando o compromisso de valorização do funcionalismo público, a gestão do prefeito Abilio Brunini ordenou ainda o pagamento das férias vencidas dos técnicos e professores da Secretaria Municipal de Educação referentes aos meses de novembro e dezembro que não foram pagas pela gestão passada. O valor corresponde a R$ 7,4 milhões. Serão injetados, assim, um total de R$ 73,3 milhões.

Também serão pagas as horas extras de outubro e novembro, que não foram quitadas pela gestão anterior, no total de R$ 1,4 milhão. Por outro lado, as rescisões ainda dependem de programação orçamentária e passam por análise da equipe técnica para serem sanadas.

A folha salarial do mês de dezembro foi paga no dia 10 de janeiro. A folha de janeiro tinha previsão de ser paga no dia (9) de fevereiro. A antecipação da folha de pagamento em fevereiro reflete o esforço da gestão do prefeito Abilio Brunini em valorizar o funcionalismo público, embora seja notório que o município esteja em calamidade financeira, conforme decreto publicado na edição do dia 3 de janeiro na Gazeta Municipal.

“Tradicionalmente, o mês de janeiro é marcado pela baixa arrecadação. Ainda assim, conseguimos antecipar o pagamento da folha salarial em cinco dias, o que é um ganho ao funcionalismo público”, afirmou o secretário Municipal de Fazenda, MArcelo Bussik.

#PraCegoVer#

A imagem ilustra o Palácio Alencastro, sede da Prefeitura de Cuiabá. Na fachada, há uma árvore verde e uma placa indicando a localização do prédio.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT