Secretaria de Saúde capacita médicos do interior de MT para diagnóstico de morte encefálica

Imagens de câmeras instaladas em pontos estratégicos da região metropolitana de Cuiabá permitem o acompanhamento das obras executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), desde junho deste ano. A medida foi possível com um termo de cooperação firmado entre a Sinfra-MT e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT.

As imagens em tempo real podem ser acompanhadas AQUI pela população. Além de ser uma ferramenta de transparência, que permite o acompanhamento das obras, o recurso auxilia na fiscalização dos trabalhos por parte da equipe técnica da Sinfra-MT.

O rodoanel de Cuiabá e Várzea Grande tem duas câmeras disponíveis: uma na construção de um viaduto na rotatória de encontro com a MT-010, a Estrada da Guia, próxima ao condomínio Brasil Beach. A segunda é a da construção de duas pontes sobre o Rio Cuiabá.

As primeiras imagens do viaduto mostram os trabalhos iniciais de escavação e fundação, enquanto que nas imagens atuais já é possível ver as estruturas do viaduto.



Já na ponte, onde havia apenas as vigas em construção, já é possível ver os pilares e a estrutura começando a tomar forma.



Outras duas câmeras estão localizadas no novo Hospital Universitário Júlio Müller, localizado na MT-040, entre Cuiabá e Santo Antônio do Leverger, uma nos fundos e outra na frente da obra.

Ainda em maio, o bloco principal do hospital estava no começo, com a construção da laje do primeiro andar. Agora, são três pavimentos erguidos e serviços de alvenaria avançados.



O mesmo pode ser visto na parte da frente.



A obra de implantação do BRT em Várzea Grande também tem duas câmeras disponíveis. Uma localizada na esquina da rua Vereador Abelardo de Azevedo, e outra na trincheira do KM 0.



Se as primeiras imagens mostravam o terreno após a remoção dos trilhos, menos de seis meses depois as câmeras registram os corredores de concreto executados e quase finalizados.



A obra do prolongamento da Avenida Parque do Barbado tem uma câmera fixada próximo à Rua Bandeirantes.

O primeiro registro mostrava ainda o trabalho de concretagem das galerias de água do Córrego do Barbado. Agora, o cenário é do córrego fechado e as pistas asfaltadas.



Por fim, há uma câmera na nova ponte sobre o Rio Cuiabá, no bairro Parque Atalaia. No final de junho a foto mostra a pista ainda com as pedras utilizadas para dar estabilidade e ajudar na drenagem do terreno. Agora, o aterro já está na altura da ponte.



Após a finalização das obras, as câmeras poderão ser utilizadas para monitoramento pela Segurança Pública.

Fonte: Governo MT – MT