Secretaria de Saúde convoca os profissionais que passaram no processo seletivo realizado em janeiro

A comunidade do Distrito do Coxipó do Ouro (distante cerca de 30 km de Cuiabá), conheceu na noite dessa quarta-feira (23), o projeto de ordenamento do turismo para a região, que está sendo elaborado pela Secretaria Municipal de Turismo (SMT) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A ideia é promover a valorização histórico-cultural e a sustentabilidade ambiental da região. Entre os potenciais a serem trabalhados estão: natureza, história, cultura, modo de vida e produção (artesanato, gastronomia e outros).

O projeto será construído visando potencializar o turismo, ampliando a visitação, a valorização da cultura, da gastronomia e ainda potencializar a geração de emprego e renda junto à comunidade. A proposta partiu de uma solicitação do prefeito Emanuel Pinheiro, para que o Coxipó do Ouro se torne uma rota turística.

Conforme o secretário de Turismo, Zito Adrien, este é o primeiro levantamento das potencialidades da região. “O prefeito Emanuel Pinheiro tem um carinho enorme por essa comunidade e foi um pedido dele para que realizássemos esse trabalho tão importante para o berço da cuiabania. Aqui é onde daremos o pontapé inicial para fomentar o turismo. Esse é o primeiro levantamento que estamos fazendo em conjunto com uma instituição tão importante e responsável como o Sebrae. Cuiabá e Mato Grosso nasceram neste local. Muita gente não conhece a história do Arraial da Forquilha, dos Bandeirantes que se instalaram aqui em 1717, e só 1719 chegaram em Cuiabá. Eles vieram aprisionar os índios, descobriram ouro e abandonaram os indígenas. Depois desceram para a capital. Aqui também foi assassinado o ex-presidente de Mato Grosso, Antônio Paes de Barros, mais conhecido por Totó Paes. São histórias que devem ser contadas e recontadas, pois, muitas pessoas não conhecem o que ocorreu no Coxipó do Ouro no passado. É preciso organizarmos toda a oferta do turismo com esse projeto piloto que vai iniciar na região e que irá gerar emprego e renda”, conta o secretário.

A gestora do projeto no Sebrae-MT, Marisbeth Gonçalves, explica que a iniciativa é fazer com que a comunidade se sensibilize e engaje no projeto. “Já fizemos o processo de conhecer a comunidade, agora estamos apresentando o projeto para que eles possam conhecê-lo. Vamos fazer um trabalho junto aos restaurantes na parte de gestão empresarial e trazer o que eles têm de melhor. Existe a necessidade de um ordenamento turístico e a ideia é explorar da melhor forma possível tudo isso, principalmente o potencial natural”, comentou.

Participaram do encontro: o subprefeito, Múcio Jerônimo Albernaz Jr., o presidente da associação de moradores do Coxipó do Ouro, Thiago Pedroso, o presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública (Conseg), Marco Pedroso, o professor Antônio Virgílio da Silva, diretor da Escola Municipal de Educação Básica do Campo Nossa Senhora da Penha e França (EMEBEC), Ednilson Carvalho, a diretora da Associação dos Comerciante da região, Mayara Karollina Domingas e moradores, além do coordenador de Turismo e assessor técnico na Secretaria Municipal de Turismo de Cuiabá, João Eduardo Sá e a diretora do Icthus Soluções em Turismo e Hotelaria, Rejane Pasquali.