Secretária de Saúde de Cuiabá recebe superintendente do HUJM para discutir parcerias, habilitações e avanços na assistência
A secretária municipal de Saúde de Cuiabá, Danielle Carmona, recebeu na manhã desta sexta-feira (14), na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o superintendente do Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM), Reinaldo Gaspar da Mota, para uma reunião estratégica sobre projetos, habilitações e ampliação de serviços essenciais à população.
O encontro teve como foco o fortalecimento das parcerias entre Município e HUJM, especialmente nas áreas de habilitação de doenças raras, qualificação da rede, ampliação de procedimentos e integração entre Atenção Primária, Atenção Especializada e rede hospitalar.
Segundo a secretária Danielle Carmona, a aproximação contínua com o HUJM é fundamental para o avanço da assistência oferecida em Cuiabá.
“Estamos trabalhando para reorganizar a rede, ampliar serviços e garantir que o cidadão receba atendimento cada vez mais qualificado. O HUJM é um parceiro estratégico nesse processo, especialmente nas áreas de alta complexidade e na formação dos nossos profissionais”, destacou.
Durante a reunião, Reinaldo Gaspar da Mota reforçou a importância da habilitação plena de serviços, especialmente voltados às doenças raras. Ele explicou que a consolidação desse processo é essencial para atender pacientes ao longo de toda a vida, desde o período neonatal até a fase adulta.
“Hoje não há contratualização que contemple toda essa complexidade. Precisamos fortalecer esse fluxo, com valorização das equipes e condições adequadas de trabalho”, afirmou o superintendente.
A parceria entre o HUJM e o Município já resultou em importantes capacitações ao longo de 2025. Entre março e maio, uma força-tarefa integrada entre vigilâncias e Atenção Primária qualificou o manejo de arboviroses, contribuindo para melhoria expressiva nos indicadores e fortalecimento do atendimento inicial, etapa crucial para reduzir casos graves e internações.
Entre os temas pactuados na reunião, destacam-se:
• Expansão dos serviços para pacientes com doenças raras;
• Fortalecimento do fornecimento de bolsas de ostomia e dispositivos essenciais;
• Ampliação de cirurgias e atendimentos especializados em áreas estratégicas;
• Aprimoramento da comunicação entre Atenção Primária e especialistas, garantindo continuidade e segurança do cuidado;
• Implantação de projetos de saúde digital para otimizar consultas e reduzir deslocamentos.
Outro ponto debatido foi a ampliação de serviços cirúrgicos e atendimentos especializados, além do fortalecimento da telemedicina, especialmente para áreas como ginecologia e obstetrícia de alto risco. A proposta visa reduzir deslocamentos desnecessários e agilizar avaliações de usuários da rede municipal.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Alunos de Cuiabá concluem curso com participação da Turma da Mônica
Mais de 100 crianças matriculadas na escola Nova Esperança, localizada na zona rural de Cuiabá, participaram nesta sexta-feira (14) do encerramento do curso “Um por Todos, Todos por Um! Pela ética e cidadania”. A solenidade ocorreu em dois horários: 8h e 13h. No total, participam 10 escolas de Cuiabá.
Trata-se de um projeto desenvolvido numa parceria da Secretaria Municipal de Educação (SME) com a Controladoria Geral da União (CGU), Controladoria Geral do Estado e Instituto Maurício de Sousa.
O tema central é despertar nos estudantes o senso de cidadania, de ética, de participação e de responsabilidade, tendo a escola como núcleo principal de desenvolvimento das ações.
As atividades, que abordam temas de combate ao bullying, respeito e amor ao próximo, ecologia e temas sociais, são desenvolvidas com a participação dos personagens da Turma da Mônica.
Os personagens Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão, devidamente fantasiados, participaram de uma apresentação teatral, bastante celebrada pelos estudantes.
Os estudantes também fizeram apresentações de músicas e peças teatrais abordando o respeito e amor ao próximo. Nas paredes do pátio escolar, havia decoração com cartolinas exibindo desenhos produzidos pelos estudantes de combate ao bullyng.
O estudante Emerson Santos, 10 anos, participou de uma peça teatral e disse viver um momento muito especial. “Achei legal e muito bacana esse projeto. Eu assistia muito desenho e lia os gibis da Turma da Mônica. Gostei muito de vê-los aqui na escola”.
A aluna Maria Júlia da Silva também participou da peça teatral. “É tudo muito legal. Todo dia eu assisto desenhos no YouTube da Turma da Mônica”.
Entenda
As experiências proporcionadas pelo processo de ensino-aprendizagem colaborativo são desenvolvidas em sala de aula ou ambiente virtual de aprendizagem com a participação de um educador, que pode contar com uma capacitação no Programa, em formato EAD (plataforma AVAMEC).
O UPT é destinado aos estudantes do Ensino Fundamental e oferece materiais indicados para os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º). E ainda, materiais complementares como vídeos, tirinhas, histórias que podem ser usados livremente pelo educador em qualquer fase escolar.
#PraCegoVer
A foto ilustra estudantes com uniforme oficial da Prefeitura de Cuiabá e personagens vestidos de bonecos da Turma da Mônica em um pátio de uma escola.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura de Cuiabá mantém gratuidade e reforça frota no segundo domingo do Enem
A Prefeitura de Cuiabá mantém a gratuidade das passagens e o redimensionamento da frota de ônibus para atender os participantes da prova do Enem, neste domingo (16). Além dos Agentes de trânsito e transporte da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública (Semob.Segp) que estarão posicionados em locais de maior concentração de público, na Avenida Beira Rio e na região do bairro Despraiado. A programação transcorreu positivamente no domingo anterior, 9 de novembro, primeiro dia de provas, não necessitando de alterações na estratégia de atendimento.
Mesmo assim, equipes permanecerão de prontidão, monitorando o fluxo pela central de monitoramento.
Já é de conhecimento que a Avenida Beira Rio, atendida pela linha C01, é a que recebe a maiir concentração de público, portanto, conta com aumento no número de veículos. A C01 também chega à UFMT.
Prevalece a orientação aos participantes do Enem, que se atentem para o horário, já que a prova será aplicada conforme o horário de Brasília.
Para garantir a comodidade dos participantes, as frotas terão algumas viagens extras no período que antecede o fechamento dos portões, entre 10h e 11h30.
Vale ressaltar que aos domingos, por conta da gratuidade no transporte público de Cuiabá, em vigor desde maio deste ano, por iniciativa do prefeito Abilio Brunini, há um reforço na frota de ônibus.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Economia & Finanças
