Secretária de Saúde de Cuiabá recebe superintendente do HUJM para discutir parcerias, habilitações e avanços na assistência

A secretária municipal de Saúde de Cuiabá, Danielle Carmona, recebeu na manhã desta sexta-feira (14), na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o superintendente do Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM), Reinaldo Gaspar da Mota, para uma reunião estratégica sobre projetos, habilitações e ampliação de serviços essenciais à população.

O encontro teve como foco o fortalecimento das parcerias entre Município e HUJM, especialmente nas áreas de habilitação de doenças raras, qualificação da rede, ampliação de procedimentos e integração entre Atenção Primária, Atenção Especializada e rede hospitalar.

Segundo a secretária Danielle Carmona, a aproximação contínua com o HUJM é fundamental para o avanço da assistência oferecida em Cuiabá.

“Estamos trabalhando para reorganizar a rede, ampliar serviços e garantir que o cidadão receba atendimento cada vez mais qualificado. O HUJM é um parceiro estratégico nesse processo, especialmente nas áreas de alta complexidade e na formação dos nossos profissionais”, destacou.

Durante a reunião, Reinaldo Gaspar da Mota reforçou a importância da habilitação plena de serviços, especialmente voltados às doenças raras. Ele explicou que a consolidação desse processo é essencial para atender pacientes ao longo de toda a vida, desde o período neonatal até a fase adulta.

“Hoje não há contratualização que contemple toda essa complexidade. Precisamos fortalecer esse fluxo, com valorização das equipes e condições adequadas de trabalho”, afirmou o superintendente.

A parceria entre o HUJM e o Município já resultou em importantes capacitações ao longo de 2025. Entre março e maio, uma força-tarefa integrada entre vigilâncias e Atenção Primária qualificou o manejo de arboviroses, contribuindo para melhoria expressiva nos indicadores e fortalecimento do atendimento inicial, etapa crucial para reduzir casos graves e internações.

Entre os temas pactuados na reunião, destacam-se:

• Expansão dos serviços para pacientes com doenças raras;

• Fortalecimento do fornecimento de bolsas de ostomia e dispositivos essenciais;

• Ampliação de cirurgias e atendimentos especializados em áreas estratégicas;

• Aprimoramento da comunicação entre Atenção Primária e especialistas, garantindo continuidade e segurança do cuidado;

• Implantação de projetos de saúde digital para otimizar consultas e reduzir deslocamentos.

Outro ponto debatido foi a ampliação de serviços cirúrgicos e atendimentos especializados, além do fortalecimento da telemedicina, especialmente para áreas como ginecologia e obstetrícia de alto risco. A proposta visa reduzir deslocamentos desnecessários e agilizar avaliações de usuários da rede municipal.

