Secretaria de Saúde de MT realiza ações de prevenção e diagnóstico de ISTs e outras doenças infectocontagiosas

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), por meio do Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade (Cermac), realiza em dezembro diversas ações de integração e cuidados à saúde para prevenção e diagnóstico de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e outras doenças infectocontagiosas.

As atividades ocorrem em alusão à campanha Dezembro Vermelho, que visa à prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV/Aids e outras ISTs. Neste ano, a iniciativa traz a temática “40 anos de luta contra HIV e Aids”.

“O Cermac é referência no Estado para os atendimentos de casos complexos de hepatites virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Atuamos com profissionais altamente capacitados. Além das ISTs, tratamos também os casos agravados de hanseníase e tuberculose. Vamos aproveitar a campanha para intensificar a conscientização do diagnóstico precoce e tratamento das doenças infectocontagiosas que nossos ambulatórios atendem”, explica o secretário adjunto de Unidades Especializadas da SES, Luiz Antônio Ferreira.

As ações ocorrem entre os dias 01 e 07 de dezembro, das 8h às 11h e das 13h às 15h. Nesse período, os ambulatórios do Cermac farão testagem rápida para HIV, verificação de glicemia capilar, abordagem sobre tuberculose e hanseníase. Qualquer pessoa pode buscar pelos serviços. Para ser atendido, é necessário estar munido com RG e cartão do SUS.

No dia 01 e 04, o ambulatório de IST/Aids realizará testagem rápida para HIV. Do dia 04 a 07 o ambulatório de dermatologia fará abordagem direta dos sinais e sintomas específicos da hanseníase, além de realizar verificação de glicemia capilar. Já o ambulatório de pneumologia irá fazer uma abordagem direta dos sinais e sintomas específicos da tuberculose neste período.

Enquanto isso, o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie) fará também entre os dias 04 e 07 atualização do cartão vacinal dos profissionais da saúde que trabalham nas unidades de saúde ligadas ao Gabinete Adjunto de Unidades Especializadas da SES.

De acordo com a médica infectologista do Cermac, Vivian Barros Curvo, o objetivo é dar ênfase na identificação precoce de casos, com instruções claras sobre como reconhecer os sintomas iniciais de ISTs, hanseníase e tuberculose. “Queremos também fazer uma explanação sobre as complicações possíveis caso não haja diagnóstico e tratamento adequados, ressaltando a relevância do acompanhamento médico”, diz Vivian.

A diretora do Cermac, Jocineide Santos, aproveita o Dia Mundial de Combate à Aids, que será celebrado nesta sexta-feira (01.12), para reforçar a importância das ações da SES de enfrentamento à doença. “Estamos empenhados em dar suporte aos pacientes com quadro de HIV/AIDS mais agravado. Ofertamos uma estrutura específica no Cermac e contamos sempre com a parceria dos municípios, que realizam os primeiros atendimentos e tratam os pacientes na Atenção Básica à Saúde para que o quadro de saúde permaneça dentro da normalidade”, pontua a gestora.

Os testes rápido para HIV ficam disponíveis nos municípios por meio dos Serviços de Atenção Especializada (SAEs), que são responsáveis por ofertar o tratamento das ISTs e doenças infectocontagiosas. Já o Cermac, além de fazer o teste rápido, também treina os profissionais da Atenção Básica à Saúde para implementar SAEs nos municípios.