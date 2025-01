Secretaria de Saúde divulga resultado do processo seletivo para Residência Médica

A divulgação do resultado do recurso do gabarito da prova teórica será no dia 14/02/2025

A secretária de Saúde de Várzea Grande – por meio da Coreme do Hospital e Pronto Socorro Municipal, publicou nesta sexta-feira (24), no Jornal Oficial Eletrônicos dos Municípios (AMM-MT), a lista dos candidatos que tiveram as inscrições deferidas no Processo Seletivo Residência Médica, por especialidades médicas.

De acordo com o Edital de abertura do Processo Seletivo Unificado 001/2025, caberá recurso para a vista do gabarito da prova teórica, para cada candidato, conforme anexo IV. Os recursos deverão ser preenchidos, devidamente fundamentados, assinados, impressos e protocolados na sala da Coreme/HPSMVG das 8h até as 17h do dia 12/02/2025. Não serão aceitos recursos fora de prazo.

Os recursos devem estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso de contestação de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível com base em referências bibliográficas reconhecidas.

A divulgação do resultado do recurso do gabarito da prova teórica será no dia 14/02/2025, endereçada eletronicamente ao requerente. Já a divulgação da Prova Teórica será as 16 horas do dia 188 de fevereiro. lista afixada na sede da Coreme/HPSMVG e/ou no site http://www.varzeagrande.mt.gov.br/.

O resultado da avaliação curricular dos candidatos classificados para a segunda fase deste processo seletivo estará disponível em lista a ser fixada na sala da Coreme/HPSMVG e/ou no site http://www.varzeagrande.mt.gov.br , a partir das 9h do dia 20/02/2025. No caso de empate no resultado final serão utilizados como critério de desempate, a seguinte ordem: de a melhor classificação na prova objetiva, a melhor nota obtida no currículo e maior idade do candidato.

O Resultado Final do Processo Seletivo será divulgado no dia 21/02/2025 em lista a ser fixada na sala da Coreme/HPSMVG e/ou no site http://www.varzeagrande.mt.gov.br , além da publicação em Diário Oficial.

VAGAS – A abertura de inscrições para o Processo Seletivo Unificado de Residência Médica do ano de 2025, foi para o preenchimento de 04 (Quatro) vagas ofertadas nos Programas de Residência Médica credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica/Ministério da Educação (CNRM/SESU/MEC) e com bolsa providas pelo Ministério da Saúde.

O Processo Seletivo Unificado está sendo regido pelas instruções constantes do presente instrumento em conformidade com os ditames da Legislação Federal pertinente, a Resolução CNRM n. º 04/2007 de 23 de outubro de 2007, Resolução CNRM n. º 02/2015 de 27 de agosto de 2015, Resolução CNRM n. º 35, de 09 de janeiro de 2018 e as Notas Técnicas da CNRM n. º35/2017, 7/2019/CGRS/DDES/SESU/SESU e demais deliberações da Comissão Nacional de Residência Médica/Ministério da Educação (CNRM/ MEC).

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT