Secretaria de Saúde e Coreme divulgam gabarito de Processo Seletivo para residência médica

A secretaria de Saúde de Várzea Grande, por meio do Coreme – HPMVG divulgou nesta segunda-feira (09) o gabarito oficial do Processo Seletivo Unificado para preenchimento de quatro (4) vagas nos Programas de Residência Médica, no ano de 2025, para atuação no Pronto-Socorro e Hospital Municipal (PSHMVG).

Serão classificados para a segunda fase os candidatos que obtiverem melhor desempenho na prova teórica e a classificação será em ordem decrescente em número de 04 (quatro) vezes a quantidade de vagas para cada especialidade, sendo esta fase eliminatória.

A segunda fase constará da análise curricular com pontuação máxima de 10 pontos, correspondendo a 10% da pontuação no processo seletivo e será realizada de acordo com a ficha de critérios e pontuações para avaliação curricular.

DOS RECURSOS E DOS RESULTADOS: Caberá recurso para a vista do gabarito da prova teórica, para cada candidato, conforme anexo IV. Os recursos deverão ser preenchidos, devidamente fundamentados, assinados, impressos e protocolados na sala da Coreme/ HPSMVG das 8:00h até as 17:00h do dia 12/02/2025.

Não serão aceitos recursos fora de prazo.. Os recursos devem estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso de contestação de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível com base em referências bibliográficas reconhecidas.

A divulgação do resultado do recurso do gabarito da prova teórica será no dia 14/02/2025, endereçada eletronicamente ao requerente. A Divulgação do resultado da prova teórica será às 16:00h do dia 18/02/2025 em lista afixada na sede da COREME/HPSMVG e também no site da Prefeitura Municipal: www.varzeagrande.mt.gov.br .

Já o resultado da avaliação curricular dos candidatos classificados para a segunda fase deste processo seletivo estará disponível em lista a ser fixada na sala da COREME/ e no site do município a partir das 9:00h do dia 20/02/2025.

No caso de empate no resultado final serão utilizados como critério de desempate, a seguinte ordem: a) A melhor classificação na prova objetiva; b) A melhor nota obtida no currículo; c) A maior idade do candidato.

O Resultado Final do Processo Seletivo será divulgado no dia 21/02/ 2025 em lista a ser fixada na sala da COREME/ HPSMVG e/ou no site http://www.varzeagrande.mt.gov.br/, além da publicação em Diário Oficial.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT