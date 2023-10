Secretaria de Saúde fará campanha de orientação e combate da Sífilis

Interessados devem ter, no mínimo, 17 anos e estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio

O Sistema Fecomércio-MT, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Mato Grosso (Senac-MT), oferta à população da região sudeste do estado formação gratuita na área da saúde. O Centro de Educação Profissional do Senac-MT, em Primavera do Leste (243 km de Cuiabá), está com inscrições abertas, até esta quarta-feira (18), para o curso de ‘Técnico em Enfermagem’.

Maicon Oliveira – São 15 vagas disponíveis para pessoas com, no mínimo, 17 anos, que estejam cursando o 2º ano do Ensino Médio ou já tenham concluído este nível escolar. Os interessados devem procurar a instituição, no Parque Castelândia, portando documento oficial de identificação com foto, comprovantes de endereço e de escolaridade. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal.

Os alunos serão selecionados por uma prova de conhecimentos básicos, prevista para aplicação nesta quinta-feira (19), e as aulas deverão ser iniciadas no dia 25 deste mês. O presidente do Sistema Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, ressalta a importância da oferta educacional para suprir a carência de profissionais capacitados na área da saúde para atender a população.

“Os estados brasileiros e principalmente as cidades do interior ainda sofrem com a carência de profissionais qualificados para atuar na área da saúde. O Senac, um dos braços sociais do Sistema Fecomércio-MT, vem para contribuir com a formação de técnicos em enfermagem altamente capacitados para atender a população”, destaca Wenceslau Júnior.

O curso de ‘Técnico em Enfermagem’ tem duração de dois anos. São 1,8 mil horas-aula, entre atividades teóricas, práticas e estágio profissional supervisionado em quatro áreas (promoção à saúde, cuidado integral de enfermagem, cuidado especializado de enfermagem e cuidado crítico, urgência e emergência em enfermagem).

“Nossos alunos desenvolvem as competências necessárias para prestar atendimentos aos pacientes na atenção primária, secundária e terciária, de acordo com os mais rigorosos padrões, de forma humanizada e segura, sendo absorvidos rapidamente pelo mercado de trabalho em hospitais, clínicas, postos de saúde e unidades de pronto-atendimento”, completa o diretor regional do Senac-MT, Edson Dahmer.

A unidade do Senac-MT, em Primavera do Leste, está localizada na Avenida Tancredo Neves, n° 1.160, e funciona das 7h às 11h30 e das 13h às 22h. O telefone para contato é o (66) 9 9626-1359.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.