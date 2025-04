Secretária de Saúde faz chamamento à população várzea-grandense

Ação possibilitou acesso ao livro sagrado pela primeira vez a muitos cegos que estão vivenciando a inclusão na prática em Várzea Grande

A Prefeitura de Várzea Grande e a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) entregaram, nesta terça-feira (8), uma bíblia – composta por 38 volumes – em braile destinada às pessoas com deficiência visual. A solenidade de entrega ocorreu na sala de reuniões do Paço Municipal.

Conforme a prefeita, Flávia Moretti (PL), sua gestão será inclusiva. “Minha primeira ação do dia, atualmente, é me alimentar com a palavra do Senhor, ou seja, ler a bíblia. É isso que me dá força a cada dia para cumprir minhas missões e meus deveres. Antes não era assim, porém este livro mudou minha vida. Sei que ainda temos que avançar muito na questão inclusão, pois essa política foi deixada de lado no nosso município. Porém, com parceiros como a SBB, demos os primeiros passos”, conta Moretti.

O morador do bairro São Mateus, Marcos Paulino de Melo, é deficiente visual e professor bíblico. Ele relata que ficou deficiente visual aos 25 anos por conta da atrofia do nervo óptico. Durante sua vida, ele teve dificuldades na escola, passou por crises depressivas e atentou contra a própria vida. Já o seu livro preferido, Marcos conta que as suas escrituras favoritas são as cartas do apóstolo Paulo aos Romanos e aos Tessalonicenses. Ele ainda lembra que sempre ouvia a bíblia somente por áudios e ficou emocionado ao começar a ler durante a solenidade. “Passei por muitas dificuldades, porém, as superei graças a Deus. Essa é a primeira vez que leio a bíblia, por isso me emocionei. Sei que esse material é muito caro e de difícil acesso para nós, fiquei muito feliz em poder tocar e ler a palavra do nosso Deus. Tenho certeza que será um grande instrumento na vida de muitos cegos”, conta Marcos.

A coordenadora de projetos sociais da Sociedade Brasileira Bíblica de Brasília (DF), Rose Santos, declara que um exemplar bíblico contém 38 volumes. “Esta é uma bíblia completa de Gênesis ao Apocalipse. Quando falamos em cidade inclusiva devemos assegurar também acesso àqueles que querem ler. Além de entregarmos esse exemplar às instituições públicas, também doamos por meio de um cadastro em nosso site oficial”, relata Rose.

Conforme a secretária de Assistência Social, Cristina Saito, “parcerias como essas são importantes para o Município, ainda mais quando o assunto é inclusão”, disse.

A assessora especial de políticas públicas de inclusão, Priscila Lima, ainda lembra que o Município está realizando ações para todas as pessoas com deficiência. “Incluir é fundamental. Estamos realizando ações importantes para que todos sejam atendidos, como por exemplo, o cadastro de identificação da pessoa com deficiência. Isso é muito importante, pois é a partir dele que estaremos tendo informações fundamentais para realizar diversas políticas públicas”, conta Priscila.

O presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Dinei Ribeiro, relata que esta ação já era muito esperada pelos deficientes visuais. “Estou há 15 anos pedindo uma ação como essa e, agora, nessa gestão, em apenas três meses conseguimos. Parabéns a todos envolvidos, pois isso é inclusão”, disse.

Acompanharam a solenidade as secretárias e os secretários de: Assistência Social, Cristina Saito, Gestão Fazendária, José Francisco Mazzuco Júnior, Assuntos Estratégicos, Ina de Maria. Também estiveram presentes, o presidente da Associação de Ministros e Intercessores de Várzea Grande, bispo Gustavo Duarte, a presidente do diretório da SBB em Mato Grosso, Nilse Berlatto e a conselheira da Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, Sirlei Silva.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT