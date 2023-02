Secretaria de Saúde lança seletivo simplificado exclusivamente para médicos com 385 vagas

“Sou mãe de uma criança com paralisia cerebral e tive inúmeras dificuldade para conseguir participar de cursos e encontrar trabalho. Hoje, aos 42 anos, tenho a oportunidade de me qualificar e, tudo isso, por meio da Secretaria Municipal da Mulher”. O depoimento é de Thauana Sousa, um das participantes do programa

“Valoriza Mulher”. A iniciativa é promovida em parceria entre a Prefeitura de Cuiabá – via Secretaria Municipal da Mulher – e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Ao longo dos dias 8 e 9 de fevereiro, cerca de 50 mulheres foram qualificadas para atuação no setor. As aulas foram ministradas na sede da Secretaria da Mulher. Posteriormente, os cadastros irão integrar um banco de dados que estará disponível para os empresários.

Idealizadora da Secretaria, a primeira-dama de Cuiabá, Marcia Pinheiro, participou do evento formativo. Ela reforçou a preocupação em fazer com que as mulheres que residem em áreas distantes e, que muitas vezes, não conseguem pagar a tarifa do transporte público, tenham acesso à qualificação.

“Quando oferecemos um curso para qualificar essa mulher, que mora longe do centro da cidade, temos também que viabilizar que ela consiga se deslocar até o local. Por isso, quero deixar claro que, além de ofertamos cursos gratuitos, também iremos oferecer a condução”, pontuou.

A secretária Municipal da Mulher, Cely Almeida, avalia que a estratégia de possibilitar renda, qualificação é uma ferramenta importante para que as mulheres vítimas de violência doméstica consigam deixar os agressores.

“Muitas mulheres têm filhos e são dependentes financeiramente do esposo e, sem uma perspectiva de renda, não consegue dar um basta neste ciclo da violência e recomeçar uma vida longe do parceiro abusivo. E, nós, à frente de uma Secretaria que defende o direito da mulher, que desenvolve políticas públicas pela causa feminina, não podemos permitir mais que isso aconteça. Essa ação é a primeira do ano de muitas que iremos fa

De acordo com a presidente da Abrasel, Lorenna Bezerra, a parceria com a Secretaria da Mulher, possibilitará suprir a necessidade de trabalhadores qualificados para atuação nos bares e restaurantes.

Ela destacou ainda que neste primeiro momento, o curso visou apresentar às inscritas o universo dos bares e restaurantes. Na sequência, receberam informações sobre práticas na cozinha e a manipulação de alimentos.

“Trouxemos um banco de empregos que foi apresentado às mulheres. Elas puderam verificar os setores e os locais que necessitam de mão de obra. Em seguida, iremos fazer o ‘meio de campo’ e iremos repassar às empresas os currículos destas participantes”, explicou.

Todas as mulheres que participaram do programa de qualificação “Valoriza Mulher”, receberam o certificado e já fazem parte do banco de empregos da Abrasel.