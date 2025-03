Secretária de Saúde reforça atendimento eficiente em congresso na capital

Cuiabá recebe, entre os dias 19 e 21 de março de 2025, o 2º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso, evento que visa discutir e aprimorar a gestão da saúde pública nos municípios do estado. Com o tema central “Um olhar acolhedor para a gestão em saúde dos municípios de MT”, o congresso promoverá debates essenciais sobre a Política Nacional de Saúde, enfatizando a gestão participativa, o pacto federativo na otimização dos serviços.

De acordo com a secretária Municipal de Saúde de Cuiabá, Dra. Lúcia Helena Sampaio, o evento representa um importante espaço de troca de experiências e fortalecimento das estratégias para a melhoria dos atendimentos nos municípios. “A qualidade da gestão e dos serviços é um dos pilares fundamentais para garantir um atendimento eficiente à população. Este congresso será uma oportunidade para discutir soluções inovadoras e integrar os diversos atores da saúde pública”.

Durante os três dias de programação, gestores, profissionais de saúde e especialistas participarão de palestras, painéis e mesas-redondas. Os temas abordados incluirão a otimização de recursos, estratégias de gestão compartilhada e inovações no atendimento ao cidadão.

O evento é promovido pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (COSEMS-MT) e contará com a presença de representantes do Ministério da Saúde, do Governo Estadual, além de especialistas renomados no setor.

A expectativa é que o congresso fortaleça a cooperação entre os municípios e contribua para a implementação de políticas mais eficazes e voltadas para a excelência na saúde pública de Mato Grosso.

#PraCegoVer

A imagem mostra palestrantes durante a apresentação do evento que acontece no auditório de um hotel. Uma mulher está centralizada no palco, discursando, enquanto outras pessoas sentadas a observam. Ao fundo, há um telão que transmite os slides da apresentação.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT