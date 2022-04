Secretaria de Saúde vai delimitar espaço para atendimentos particulares no antigo Hospital São Luiz

Vereadora de Peixoto de Azevedo, Eliege Krul (UB) que representa o Distrito de União do Norte – um dos maiores distritos do Brasil e que fica localizado a 75 km da sede do município – esteve novamente na capital do estado nesta terça-feira (26), em busca de recursos e apresentou importante demanda destinada para o União do Norte.

Acompanhada do líder do governo, deputado Dilmar Dal Bosco, do mesmo partido, Eliege cumpriu agenda com o desembargador José Zuquim Nogueira, onde foi debatido e explanado sobre a importância da criação de um cartório naquela localidade. “Vereadora Eliege é uma pessoa de garra, que exala confiança para os que estão ao seu lado, Peixoto de Azevedo e o distrito de União do Norte tem uma verdadeira representante do município, mulher que luta, busca por melhorias, essa luta dela vem desde antes de ser Parlamentar, foi apresentada e comprovada a necessidade ao Desembargador Zuquim, que se posicionou favorável a instalação desse cartório no distrito de União do Norte, o que irá fortalecer e solucionar a demanda daqueles moradores, que dependem de deslocamento quando necessitam dos serviços”, disse Dilmar.

Vereadora Eliege Krul explicou que a luta é demanda solicitada pelos moradores do Distrito ao qual representa e ao Desembargador, apresentou e explanou sobre a importância e necessidade da concretização deste sonho. “Minha luta pela população do Distrito de União do Norte, algo que estamos correndo há tempos, onde protocolei no Tribunal de Justiça e na corregedoria, diversos documentos provando a viabilidade econômica da vinda de um Cartório para o Distrito, conseguimos junto ao TJ o parecer favorável e hoje, graças à ajuda e apoio do deputado Dilmar Dal Bosco, que sempre apoiou a população de União do Norte e Peixoto de Azevedo, conseguimos essa agenda e tivemos a sinalização positiva do Desembargador José Zuquim, que entendeu que econômica e socialmente, ajudando a população que tem que andar 200 a 300 quilômetros pra fazer qualquer tipo de serviço cartorário, a população de União do Norte e Peixoto de Azevedo podem contar com o meu trabalho, porque fui eleita para atender a população e não ao gosto de algumas poucas pessoas”, disse Eliege.

Ainda na semana anterior, Eliege cumpriu agenda, através do deputado Dilmar Dal Bosco, com o Governador Mauro Mendes, secretário de Infraestrutura, Marcelo Padeiro, com o presidente da Metamat – Companhia Mato-Grossense de Mineração, Juliano Jorge e também, na secretaria de Educação, junto ao secretário Alan Porto e com o senador Jayme Campos.

Vereadora Eliege explicou que o vereador pode fazer toda a diferença na vida da população com importantes decisões e com políticas públicas voltadas para sociedade como um todo, afetando diretamente a vida de quem trabalha, vive, estuda ou depende do município e do distrito. Uma decisão dos Vereadores afeta diretamente a atividade econômica, o cotidiano e os direitos de seus moradores. Daí a importância de um Vereador para a sua comunidade.