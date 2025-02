Secretaria de Saúde vai diminuir fila de espera no setor de oftalmologia

Várzea-grandenses poderão fazer consultas na rede privada, via SUS, e assim prevenir e tratar doenças oculares

Com uma demanda represada de 12 mil pacientes – para consultas e tratamentos oftalmológicos – a secretaria de Saúde de Várzea Grande contratou, por meio da Fila Zero, a Clínica dos Olhos e o Centro Mato-grossense de Oftalmologia (CMO), que juntamente com o Centro de Especialidades Médicas (CEM) – Postão -, terão como meta reduzir a fila de espera para atendimento nesta especialidade, bem como ampliar o acesso dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Na semana passada a secretária de Saúde visitou a Clínica de Olhos e conheceu a estrutura do local. Ontem (24), foi a vez da Centro Mato-grossense de Oftalmologia, onde ela e sua equipe também percorreram as dependências da clínica e certificaram a boa estrutura e equipamentos instalados na clínica.

A secretária Deisi Bocalon destaca que a consulta regular com um oftalmologista é importante para a saúde ocular, pois ajuda a prevenir e tratar de doenças. “Como nossa equipe atua visando atender e sanar as maiores necessidades do cidadão várzea-grandense, optamos por intervir em filas que apresentavam maiores números de pacientes aguardando, e a oftalmologia foi uma dessas”.

PREVENÇÃO – A oftalmologia desempenha um papel fundamental na saúde ocular das pessoas, prevenindo, diagnosticando e tratando uma ampla variedade de doenças que podem afetar os olhos e a visão. Um acompanhamento regular com um médico oftalmologista é essencial para manter a saúde ocular em dia e prevenir complicações que podem levar à perda da visão.

Várias doenças sistêmicas podem ser identificadas durante um exame de vista, como por exemplo, diabetes, tumores e hipertensão arterial. O olho é um órgão pequeno do corpo humano que pode ser acometido por mais de 3 mil doenças, podendo ser raras ou não. Se uma doença não for identificada em tempo, pode cegar e até matar.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT