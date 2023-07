Secretaria de Saúde vai fornecer testes de DNA para mutirão do projeto Pai Presente

Chegou a vez dos estudantes de 15 a 17 anos disputarem os títulos de campeões estaduais nas modalidades basquetebol, futsal, handebol e voleibol. Promovida pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), a etapa estadual dos Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses ocorre no município de Água Boa, de 21 a 27 de julho.

A abertura oficial do evento será realizada na sexta-feira (21.07), às 19h30, no Ginásio Municipal Domingos Zandoná, localizado no Setor Universitário, em Água Boa. Com a presença de público e autoridades, a solenidade envolve o acendimento da pira olímpica e a apresentação das delegações municipais.

O evento reúne 92 seleções de 39 municípios mato-grossenses, totalizando quase 1,2 mil pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes. Vencedoras das etapas regionais de sua modalidade e gênero, as equipes agora competem pelos títulos de campeãs estaduais e as respectivas vagas para representar Mato Grosso na fase nacional.

As seleções representam municípios das mais variadas e distantes regiões do Estado, como é caso de Pontes e Lacerda, que fica a mais de 1.100 km de Água Boa. O município do Alto Guaporé é um dos que levam mais equipes na competição estadual, sendo as masculinas e femininas de basquete e vôlei, e a masculina de handebol, que foram campeãs da etapa Regional Sudoeste.

De Tangará da Serra, que fica a quase 1 mil km do município-sede dos Jogos, também vai uma considerável quantidade de seleções, com seis no total: uma de cada gênero de basquete, handebol e vôlei. As equipes foram campeãs da etapa Regional Médio Norte.

Os demais municípios com seleções na etapa estadual são: Alta Floresta, Água Boa, Aripuanã, Alto Araguaia, Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Confresa, Campo Novo do Parecis, Colíder, Campo Verde, Figueirópolis D’Oeste, Guarantã do Norte, Ipiranga do Norte, Jaciara, Juara, Juína, Lucas do Rio Verde, Mirassol D’Oeste, Matupá, Nobres, Nova Mutum, Nova Xavantina, Porto Esperidião, Primavera do Leste, Poxoréu, Paranaíta, Porto Alegre do Norte, Rio Branco, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Santo Antônio de Leverger, Sorriso, Sinop, Várzea Grande e Vila Rica.

As competições acontecem em diferentes espaços esportivos em Água Boa. O basquete será disputado no ginásio Domingos Zandoná e na quadra da Escola Vila Nova; o futsal, no ginásio Domingos Zandoná e na quadra do Colégio Jesus Maria José; e o handebol nas quadras da Escola Vila Nova e do Tropical; já as quadras das escolas Cecília Meireles e Tiradentes recebem as partidas de voleibol.

Outras etapas

De 01 a 07 de julho, o município de Lucas do Rio Verde sediou a etapa estadual dos Jogos Escolares Mato-grossenses. Compostas por estudantes de 12 a 14 anos, 94 equipes escolares de 43 municípios participaram da competição.

E de 13 a 16 de julho, o município de Várzea Grande sediou a etapa estadual de modalidades individuais dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis de Seleções Mato-Grossenses. Com mais de 2.200 participantes, o evento teve recorde de atletas inscritos.

As equipes, seleções e atletas individuais campeãs estaduais garantem vaga para representar Mato Grosso na fase nacional de sua respectiva competição. Para os estudantes de 15 a 17 anos, a etapa brasileira já está marcada para setembro, em Ribeirão Preto (SP), sendo organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Já os Jogos Escolares Brasileiros, que abrange estudantes de 12 a 14 anos, estão com data e local ainda a definir. A competição escolar nacional é organizada pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE).

Para a realização das etapas regionais e estaduais em Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) conta com o apoio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) e a parceria dos municípios-sedes, que ficam responsáveis por providenciar os instrumentos locais para viabilização do evento.