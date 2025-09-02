Várzea Grande
Secretaria de Serviços Públicos chega a quase 40 bairros nesta terça-feira (2)
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, divulga a agenda diária de ações urbanas desta terça-feira (02).
As equipes estão mobilizadas no atendimento de quase 40 bairro de diversas regiões, executando serviços de limpeza urbana, poda de árvores, manutenção de sinalização de trânsito, semáforos, instalação de quebra-molas, troca de lâmpadas e zeladoria em geral.
As frentes de trabalho contam com servidores da Secretaria e reforço de empresa terceirizada, responsável por parte dos serviços em diferentes regiões da cidade.
Serviços Realizados
Limpeza e Zeladoria
(Roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)
• Avenida 31 de Março – Bairro Cristo Rei
• Bairro Cristo Rei
• Bairro Jardim Glória I
• Bairro Jardim Maringá
• Bairro Parque do Lago
• Bairro Ponte Nova – Ponte Eliza Maria Bocaiuva
• Bairro Santa Clara – Córrego da Manga
• Bairro São Matheus
• Bairro São Matheus – Escola José Abdalla
• Souza Lima
• Viaduto Isabel Campos – Zero Km
• Rua 24 de Maio
• Rua da Independência
• Rua Nossa Senhora do Carmo
Sinalização, Semáforos, Quebra-Molas e Equipamentos de Transporte
(Instalação, manutenção e retirada de bolsões de lixo com apoio do setor de Transporte)
• Avenida 31 de Março
• Avenida Júlio Müller – Balneário Alameda
• Avenida Júlio Müller – Balneário 40 Graus
• Avenida Tricolor
• Bairro 7 de Maio
• Bairro 13 de Setembro
• Bairro Alameda
• Bairro Centro Norte
• Bairro Costa Verde II
• Bairro Grande Cristo Rei
• Bairro Jardim Glória I
• Bairro José Carlos Guimarães
• Bairro Santa Maria
• Pátio da Prefeitura de Várzea Grande
• Retirada de entulho – Avenida 31 de Março e Bairro Grande Cristo Rei
• Roçada – Avenida Júlio Müller, Balneário 40 Graus e Avenida Tricolor
• Roçada – Bairro 7 de Maio e Bairro Novo Mato Grosso (13 de Setembro)
• Roçada – Bairro Alameda e Bairro Grande Cristo Rei
Iluminação Pública
(Troca de lâmpadas queimadas e instalação de braços)
• Bairro Celestino Henrique
• Bairro Maria Isabel
• Bairro Nair Sacre
• Bairro Parque das Águas
A Prefeitura reforça seu compromisso diário com a melhoria da infraestrutura urbana, levando mais segurança, mobilidade e bem-estar aos moradores de todas as regiões de Várzea Grande.
Prefeitura transfere cobrança do IPTU para ocupantes de áreas invadidas com posse consolidada
Segundo a portaria, a mudança segue a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que entende ser indevida a cobrança de IPTU aos proprietários que perderam o imóvel
A Prefeitura de Várzea Grande publicou a Portaria Conjunta nº 03/2025 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (Segefaz), da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação e da Procuradoria Geral do Município, a qual estabelece que, em casos de áreas urbanas invadidas e com posse consolidada, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) deixa de ser cobrado do proprietário registral e passa a ser responsabilidade dos ocupantes.
Segundo a portaria, a mudança segue a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que entende ser indevida a cobrança de IPTU aos proprietários que perderam a posse do imóvel em razão de ocupações clandestinas consolidadas. Nesses casos, o tributo deve recair sobre quem de fato exerce a posse com “animus domini”, ou seja, com intenção de dono.
De acordo com a publicação, a identificação dos novos contribuintes será realizada de forma intersetorial entre os órgãos municipais. Serão analisados documentos como relatórios de ocupação, comprovantes de residência, processos judiciais de usucapião ou reintegração de posse, além de termos de ajustamento de conduta (TAC) que reconheçam a situação de invasão consolidada.
Os débitos já lançados contra os antigos proprietários, referentes a períodos posteriores à perda da posse, serão considerados inexigíveis e poderão ser anulados ou cancelados mediante comprovação junto à Prefeitura.
Para o secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, a mudança garante justiça tributária e fiscal. “Não é razoável e justo cobrar IPTU de quem não tem mais a posse do imóvel. A medida assegura que o tributo seja pago por quem efetivamente utiliza a área e exerce a posse consolidada”, conta o secretário.
Procon Várzea Grande orienta servidores sobre empréstimos e cartões consignados
A principal recomendação é que os consumidores evitem decisões por impulso, pesquisando em diferentes instituições bancárias, comparando taxas de juros e observando a forma de amortização
O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Várzea Grande (Procon-VG) está reforçando as orientações aos munícipes sobre a contratação de empréstimos consignados, destacando cuidados essenciais tanto antes, quanto após a celebração dos contratos.
A coordenadora do órgão, Carolina Moreira, explica que os consumidores podem buscar atendimento no Procon mesmo antes da contratação. “O Procon não é apenas para tentar resolver um problema já existente. Também orientamos preventivamente. Por exemplo, ao acessar o site do INSS, é possível verificar qual instituição financeira oferece a taxa de juros mais vantajosa no crédito consignado. Essa informação está disponível a todos, bastando consultar a plataforma digital do INSS”, ressalta.
Segundo a coordenadora, a principal recomendação é que os consumidores evitem decisões por impulso, pesquisando em diferentes instituições bancárias, comparando taxas de juros e observando a forma de amortização. “O ideal é contratar diretamente com o banco de preferência. Quando recorrem a financiadoras, muitas vezes os consumidores solicitam apenas um valor total, mas acabam tendo a contratação fragmentada em três ou quatro operações distintas, o que pode comprometer o benefício previdenciário com descontos sucessivos. Em várias situações, os próprios consumidores depois alegam sequer reconhecer todos os contratos firmados”, alerta.
Outro ponto relevante destacado pela coordenadora é a possibilidade de reduzir os juros por meio de adiantamento de parcelas. “O planejamento financeiro é fundamental. Se o consumidor quitar a prestação do mês em curso e, adicionalmente, adiantar uma parcela futura, como por exemplo a de setembro de 2027, pode alcançar uma redução superior a 50% no custo final do empréstimo”, orienta.
O Procon-VG atende presencialmente no Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Também está disponível o atendimento virtual pelo site: https://procon.varzeagrande.mt.gov.br .
