Secretaria de Serviços Públicos chega a quase 40 bairros nesta terça-feira (2)

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, divulga a agenda diária de ações urbanas desta terça-feira (02).

As equipes estão mobilizadas no atendimento de quase 40 bairro de diversas regiões, executando serviços de limpeza urbana, poda de árvores, manutenção de sinalização de trânsito, semáforos, instalação de quebra-molas, troca de lâmpadas e zeladoria em geral.

As frentes de trabalho contam com servidores da Secretaria e reforço de empresa terceirizada, responsável por parte dos serviços em diferentes regiões da cidade.

Serviços Realizados

Limpeza e Zeladoria

(Roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)

• Avenida 31 de Março – Bairro Cristo Rei

• Bairro Cristo Rei

• Bairro Jardim Glória I

• Bairro Jardim Maringá

• Bairro Parque do Lago

• Bairro Ponte Nova – Ponte Eliza Maria Bocaiuva

• Bairro Santa Clara – Córrego da Manga

• Bairro São Matheus

• Bairro São Matheus – Escola José Abdalla

• Souza Lima

• Viaduto Isabel Campos – Zero Km

• Rua 24 de Maio

• Rua da Independência

• Rua Nossa Senhora do Carmo

Sinalização, Semáforos, Quebra-Molas e Equipamentos de Transporte

(Instalação, manutenção e retirada de bolsões de lixo com apoio do setor de Transporte)

• Avenida 31 de Março

• Avenida Júlio Müller – Balneário Alameda

• Avenida Júlio Müller – Balneário 40 Graus

• Avenida Tricolor

• Bairro 7 de Maio

• Bairro 13 de Setembro

• Bairro Alameda

• Bairro Centro Norte

• Bairro Costa Verde II

• Bairro Grande Cristo Rei

• Bairro Jardim Glória I

• Bairro José Carlos Guimarães

• Bairro Santa Maria

• Pátio da Prefeitura de Várzea Grande

• Retirada de entulho – Avenida 31 de Março e Bairro Grande Cristo Rei

• Roçada – Avenida Júlio Müller, Balneário 40 Graus e Avenida Tricolor

• Roçada – Bairro 7 de Maio e Bairro Novo Mato Grosso (13 de Setembro)

• Roçada – Bairro Alameda e Bairro Grande Cristo Rei

Iluminação Pública

(Troca de lâmpadas queimadas e instalação de braços)

• Bairro Celestino Henrique

• Bairro Maria Isabel

• Bairro Nair Sacre

• Bairro Parque das Águas

A Prefeitura reforça seu compromisso diário com a melhoria da infraestrutura urbana, levando mais segurança, mobilidade e bem-estar aos moradores de todas as regiões de Várzea Grande.

