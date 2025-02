Secretaria de Serviços Públicos integra força-tarefa para solucionar problemas de abastecimento de água

Protesto foi totalmente pacífico e durante a conversa com representante do Município, ficou acordada a criação de uma comissão de moradores e vereadores para uma nova reunião no DAE, que deve ocorrer na segunda-feira, 17

Na tarde desta quinta-feira (13), moradores de diversos bairros de Várzea Grande realizaram uma manifestação em frente à prefeitura, cobrando soluções para a crise hídrica que afeta o Município. O protesto, pacífico, foi recebido de forma respeitosa pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Samir Bosso Katumata, que representou a prefeita Flávia Moretti (PL), atualmente em Brasília buscando recursos para solucionar o problema de abastecimento de água.

Samir destacou que compreende a situação dos moradores e que a gestão municipal reconhece o direito da população de cobrar providências, como um ato democrático. Ele reforçou que a prefeita decretou estado de calamidade pública no dia 12 de fevereiro, devido ao colapso no abastecimento de água, agravado pelo sucateamento e por atos de vandalismo e sabotagens nas unidades do Departamento de Água e Esgoto (DAE). O decreto permite acelerar as medidas emergenciais para restabelecer o fornecimento de água, desburocratizando processos de compras e aquisições necessárias.

O secretário confirmou que o prazo estipulado pelo vice-prefeito, Tião da Zaeli (PL) – que ontem se reunião com os moradores durante evento no ginásio do Fiotão – para a normalização do abastecimento até amanhã (14), está mantido. Ele também destacou que o diretor-presidente do DAE, Sandro Azambuja, recentemente esteve na Câmara Municipal prestando esclarecimentos aos vereadores, que são representantes da população, acerca das ações em andamento.

Sobre os recentes furtos e atos de vandalismo nas unidades do DAE, Samir informou que boletins de ocorrência foram registrados e que espera a atuação da polícia para responsabilizar os culpados. Ele garantiu que todo o secretariado municipal está mobilizado para resolver o problema com a maior celeridade possível. “Há menos de uma semana a prefeita determinou a criação de uma Comitê de Crise, justamente para que uma força-tarefa entre as secretarias municipais possa atuar de forma emergencial e com agilidade”.

TRANSPARÊNCIA – Durante o encontro, o secretário sugeriu a formação de uma comissão de moradores e vereadores para dialogar diretamente com o presidente do DAE. Os moradores aceitaram a proposta e indicaram que agendarão uma reunião para segunda-feira (17).

A moradora Evelyn Souza, do bairro São Mateus, afirmou que reconhece as dificuldades herdadas pela gestão municipal e defendeu a concessão do DAE como solução definitiva para a crise hídrica, mencionando problemas históricos relacionados à distribuição de caminhões-pipas e do próprio abastecimento. “Sabemos que a prefeitura herdou esse problema, mas a população precisa de uma solução definitiva. A concessão do DAE, como aconteceu em Cuiabá, pode ser o caminho para garantir água para todos”.

“A prefeitura de Várzea Grande reafirma seu compromisso com a solução da crise hídrica e segue empenhada na implementação de ações concretas para garantir o abastecimento de água para toda a população”, disse Samir Katumata.

Também participaram da manifestação os vereadores Raul Curvo (Republicanos) e Kleberton Feitosa (PSB).

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT