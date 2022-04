Secretaria de Turismo de Cuiabá realiza palestra ao setor produtivo para debater a concessão do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Turismo, realiza na próxima segunda-feira (18), uma palestra que debaterá os impactos positivos da concessão do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, ao setor produtivo da Capital e demais cidades compõe a região do Vale do Rio Cuiabá. O evento será realizado no Sesc Arsenal, às 17h, com a participação de palestrantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo (MTur), Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade (ICMBio) e Ministério do Meio Ambiente (MMA).

No mesmo evento, ocorrerá também a posse do secretário de Turismo de Cuiabá, Zito Adrien, para a presidente do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). Na última terça-feira (12), o gestor da pasta se reuniu com alguns representantes do setor do turismo, bares, restaurantes, hotelarias e eventos, para que haja uma mobilização das categorias para discutirem como será o trade do turismo após a concessão do Parque, tendo em vista os benefícios ao entorno do local. Conforme Zito, haverá uma explosão de geração de emprego, aumento na arrecadação de tributos e aumento de turistas na Capital e cidades vizinhas.

“Temos que estarmos preparados para receber os turistas e por isso, quero discutir com todos os setores do trade sobre a vinda desta empresa que vai gerenciar o Parque da Chapada. A empresa que irá gerenciar o local está trabalhando há um ano e meio lá, eles me apresentaram toda a projeção de como vai ser, e eu quero repassar para os setores possibiolitando que se preparem para essa mudança histórica no turismo. É um projeto que vai dar certo, que terá o aval da Controladoria Geral da União, que vai estar acompanhando os trâmites. São milhões que vão impactar diretamente aqui em Cuiabá, sem contar que a nossa cidade tem um terço do Parque. Então, a base, é a nossa Cuiabá, que precisará ser estruturada. E tudo isso já é para iniciar-se em janeiro do ano que vem. Na minha opinião isso muda o quadro do turismo aqui, só tínhamos a base que era o Pantanal, e também será o Parque Nacional. Eles vão ser parceiros de todos e por isso precisamos começarmos essa união”, comentou o secretário em reunião com a presença do empresário, Fernando Quaresma, do Choppão, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Lorena Bezerra, presidente da Associação Brasileira de Agencias de Viagens (ABAV),Omar Lins Canavarros Jr., Associação Brasileira da Indústria Hoteleira de Mato Grosso (ABIH-MT),Gerson Honório da Silva, presidente do Sindicato dos Guias de Turismo de MT (Singtur-MT), Suzy Miranda e o representante da Associação da Região Turística Metropolitana Cuiabá Várzea Grande (ASTUR-MT), Jaime Okamura.

O Parque Nacional de Chapada dos Guimarães tem uma área de aproximadamente 33.000 hectares, localizada entre os municípios de Cuiabá (62%) e Chapada dos Guimarães (38%). Trata-se de uma unidade de conservação gerenciada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade (ICMBio), sendo criada em 1989 por meio de decreto de nº 97.656.

Primeiramente, será elaborado um estudo de viabilidade econômica para a concessão, pela vencedora do certame, a Empresa Vallya e se baseará em cinco premissas básicas: Preservação, Conservação, Turismo ecológico, Interpretação ambiental e Recreação. O estudo foi realizado durante quatro meses- 120 dias, por meio de escutas com todas as esferas de governo, Federal, Estadual e Municipal, sendo executada por uma equipe multidisciplinar do Instituto, entre pesquisadores, biólogos, economistas, dentre outros.