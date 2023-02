Secretaria de Turismo divulga atrações do encerramento da edição de fevereiro do projeto Rua do Rasqueado

As inscrições para a 34ª Edição da Corrida Pedestre do Senhor Bom Jesus de Cuiabá esgotaram em menos de 24 horas. No total, cinco mil pessoas já se inscreveram, no evento realizado pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Nesta quarta-feira (8), em edição da Gazeta Municipal, foi publicado o regulamento oficial da corrida e a premiação.

A corrida, que será realizada no dia 9 de abril, integra a programação da gestão Emanuel Pinheiro, nas comemorações aos 304 anos de Cuiabá.

“Retomamos esse grande evento esportivo, que integra o calendário anual de atividades da Prefeitura de Cuiabá. A última edição ocorreu em abril de 2019 com três mil participantes. Infelizmente, no ano seguinte, enfrentamos a maior crise sanitária já conhecida. A edição 2023, eu tenho a plena certeza, de que será mais um sucesso que ficará marcado na história de Cuiabá”, disse o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

Kits para corrida

Conforme descrito em regulamento, a retirada dos kits será realizada no período de 27 a 31 de março (1º lote), no Shopping Três Américas. O atleta participante que não efetivar a retirada do seu kit na data prevista, não poderá retirá-lo em outra data, e terá sua inscrição cancelada.

“Com isso, daremos oportunidade àquelas pessoas que gostariam de participar e não conseguiram efetivar as inscrições, pois o sucesso foi tanto que em menos de 24 horas foram esgotadas”, destacou citando ainda que “mediante a abertura das vagas remanescentes, em razão do cancelamento das inscrições do 1º lote pela não retirada dos kits dentro do prazo, aqueles que desejam participar poderão fazer as inscrições e a retirada dos materiais, no período de 01 a 06 de abril de 2023 (2º lote), no mesmo local, no Shopping Três Américas”, acrescentou o secretário de Cultura, Aluízio Leite.

Para retirada do kit será necessário realizar a entrega de dois quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal.

Caberá ainda ao atleta deverá apresentar comprovante de inscrição e um documento oficial com foto. O kit será retirado, exclusivamente, pelo(a) próprio(a) atleta inscrito ou por representante devidamente autorizado, na data e horários especificados acima, não serão entregues kits no dia da realização da prova.

“Pedimos aos corredores que fiquem atentos aos prazos para evitarem problemas na participação. O evento é especialmente preparado para que não só os participantes como o público que irá acompanhar, desfrutem de uma atividade com total segurança”, asseverou.

O kit contempla: ‘sacochila’ alusiva do evento; camiseta alusiva ao evento; chip eletrônico descartável; número de inscrição, mais conhecido como número de peito.

As camisetas que integram o kit e que não forem retiradas pelos(as) atletas inscritos(as), serão doadas para as Escolinhas de Iniciação Esportiva.

Premiação:

Serão premiados os cinco primeiros lugares de cada categoria com troféus e premiação em dinheiro. Sendo elas definidas como:

Geral: 1º lugar- R$ 2mil (feminino) e R$ 2 mil (masculino); 2º lugar- R$ 1.500 (feminino) e R$ 1.500 (masculino); 3º lugar- R$ 1 mil (feminino) e R$ 1 mil (masculino); 4º lugar- R$ 700 (feminino) e R$ 700 (masculino) e 5º lugar- R$ 500 (feminino) e R$ 500,00 (masculino).

Na categoria especial (cadeirantes, deficientes visuais e deficientes físicos), serão premiados os três primeiros lugares de cada categoria com troféus. Além da premiação por medalhas, somente o(a) primeiro(a) colocado(a) de cada categoria será contemplado(a) com o valor de R$ 350.

Categoria por faixa etária

Serão premiados os três primeiros lugares de cada categoria de faixa etária masculino e feminino com medalhas. Além da premiação por medalhas, somente o(a) primeiro(a) colocado(a) de cada categoria de faixa etária masculino e feminino, será contemplado(a) com o valor R$ 350,00, de acordo com o quadro abaixo.

Categoria Destaque

Com relação à categoria destaque, serão premiados o primeiro lugar masculino e o primeiro lugar feminino e cada categoria com medalhas. Além da premiação por medalhas, somente o(a) rimeiro(a) colocado(a) de cada categoria elencada será contemplado(a) com a quantia de R$ 350, sendo 1º idoso; 1º cuiabano; 1º servidor da Prefeitura de Cuiabá e a melhor fantasia.

“É uma corrida tradicional e, por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, foi incluída na programação das comemorações dos 304 anos de nossa capital. Tenho certeza que será um sucesso, contando com grandes corredores, inclusive internacionais. Só temos a agradecer o apoio de todos os colaboradores como a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu e as diversas secretarias envolvidas que estão contribuindo para a retomada desse grande evento social”, finalizou.

Organização

A corrida é organizada pelo Instituto Brasil Central, Prefeitura Municipal de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Câmara Municipal de Vereadores de Cuiabá e com apoio de diversos órgãos e entidades ligadas ao esporte, à segurança, ao transporte e saúde.

Veja anexo o Regulamento Oficial na íntegra: