Secretaria de Turismo e comerciantes definem preparativos da 4ª edição do Festival da Pamonha

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, juntamente com os comerciantes da comunidade Rios dos Peixes, localizada no quilômetro 23 da Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), realizará entre os dias 20 a 23 de abril a 4º edição do Festival da Pamonha. O evento criado na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, faz parte da extensa programação de aniversário de Cuiabá, que completará 304.

Também estão envolvidas na organização do evento as secretarias de Cultura, Esporte e Lazer; Mobilidade Urbana; Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) e Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

Na primeira reunião, realizada nesta segunda-feira (27), foi definido assuntos ligados ao horário do evento que ocorrerá em todas as datas de 8h às 20h. A decoração do ambiente, disposição das barracas, o estacionamento, produtos a serem comercializados, segurança dos comerciantes e visitantes. Conforme a Secretária de Turismo da Capital, alguns pontos que precisam ser corridos foram debatidos com a comunidade. “É um evento da gestão Emanuel Pinheiro, que envolve a parceria de todas as secretarias, e nesta reunião, decidimos a comissão, as datas do evento e horários. Também debatemos pontos a serem corrigidos para que o festival tenha mais sucesso ainda. Sabemos da procedência dos produtos vendidos aqui e pedimos para que a comunidade se atente para manter a qualidade que todos conhecem. No festival passado, foi vendido 25 toneladas de derivados do milho e neste próximo evento será mais de 33 toneladas”, conta a secretária.

Além da pamonha haverá outras iguarias que serão vendidas: curau, doce, espetos, comidas típicas, artesanatos, caldos, espetos, doces e outros: O comerciante, Valdivino de Oliveira, da “Pamonharia do Divino”, conta lembra que a primeira edição começou com 8 toneladas, na segunda foram 15 toneladas e na ´[ultima foram 27 toneladas. “Estamos esperando vender 35 toneladas desta vez e com o apoio da imprensa, da Prefeitura de Cuiabá, vamos chegar a esse número, estamos nos reunindo para que todos conseguiram atender a demanda e vender os seus produtos, temos aqui a costela assada, peixe ao molho. pastel e outras iguarias. No último festival veio gente de varias regiões e até estrangeiros passaram por aqui. Tem sido sucesso mesmo”, agradeceu o senhor Divino a gestão Emanuel, Pinheiro.

A última edição, além de fomentar o turismo, o Festival da Pamonha possibilitou uma injeção de ânimo no comércio que gerou 300 empregos diretos nas quase 60 pontos de comercialização de produtos derivados da pamonha, conforme os comerciantes, a região passou a receber mais visitantes após a realização do ultimo festival.