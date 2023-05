Secretária de Turismo participa de apresentação dos resultados da FIT Pantanal 2023

A secretária de Turismo de Cuiabá, Nilza Taques, participou nesta sexta-feira (12) da apresentação dos resultados da 30ª Feira Internacional de Turismo do Pantanal (FIT) Pantanal 2023, realizada entre os dias 4 e 7 de maio no Centro de Eventos do Pantanal. A Prefeitura de Cuiabá, por meio das secretarias de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, participou do evento com a apresentação de um estande que divulgou os atrativos turísticos da cidade.

Representando o prefeito Emanuel Pinheiro em um café da manhã com a imprensa, a secretária de Turismo comentou sobre os benefícios para o turismo da capital com a realização da FIT Pantanal. “Foi muito exitosa a nossa participação no evento. Foram cinco anos sem a FIT e isso fez muita falta ao setor. O modelo atual do evento gerou grandes oportunidades e não se restringiu somente ao turismo, mas também deu destaque à agricultura familiar e quilombolas. Quero destacar aqui que a FIT possibilitou a apresentação de todas as belezas da capital, além do aplicativo do Turismo Cuiabá, que disponibiliza informações sobre rotas para visitações não somente em Cuiabá, mas também em outros municípios que já aderiram ao aplicativo. É muito importante esse evento para que o setor mais afetado na pandemia volte a gerar mais emprego e renda nas cidades de Mato Grosso”, concluiu ela.

A FIT Pantanal 2023 é realizada pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IPF-MT e governo do estado. Conforme a Fecomércio, foram 211 expositores, entre eles Bolívia, Paraguai e Peru, e uma extensa programação com quase 70 atividades, como palestras, oficinas, rodadas de negócios, painéis, mesas-redondas e 20 apresentações culturais.

O presidente do Sistema Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, agradeceu e citou a importância da parceria entre a Prefeitura de Cuiabá e a Federação do Comércio para impulsionar o setor em diversas áreas. “Queremos agradecer a parceria com a Prefeitura de Cuiabá e com o prefeito Emanuel Pinheiro, que é sempre solícito com os eventos e com o setor, trazendo lazer para a cuiabania e para a Baixada Cuiabana”, disse.

O evento de fomento ao turismo deixou de ser realizado por um período de cinco anos. Neste ano, mais de 50 mil pessoas prestigiaram o evento em quatro dias. A FIT Pantanal é o mais importante evento de fomento ao turismo no estado. Essa edição celebrou 30 anos e promoveu o turismo receptivo da capital por meio de encontros profissionais, associativos, institucionais, contatos e relacionamentos corporativos promocionais, técnicos, científicos, sociais e comerciais, bem como transações de compra e venda de produtos e serviços, divulgação institucional e estratégias de marketing com o objetivo de promover o turismo.

Durante esses quatro dias, foi possível promover o movimento e a valorização econômica da cadeia produtiva do turismo no estado, aumentar o fluxo de turistas internos e aumentar a visibilidade do turismo do estado em âmbito nacional e internacional. Houve divulgação do potencial turístico do estado, com suas belezas naturais e manifestações culturais, apresentação de destinos turísticos para fortalecer a atividade turística em períodos de sazonalidade e apresentação de cases para promover a comercialização de produtos e serviços turísticos de Mato Grosso.

A Secretaria de Turismo também marcou presença com o CAT Móvel na área externa, e cerca de 500 pessoas passaram pelo espaço e tiveram acesso às informações sobre turismo receptivo da capital por meio de folhetos com QR CODE do aplicativo Turismo Cuiabá, mapa atualizado com 20 pontos estratégicos, informações sobre cultura, gastronomia, espaços públicos como praças e parques, além do calendário oficial de eventos destacados nos vídeos institucionais da prefeitura.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT