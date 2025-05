Secretária de Várzea Grande lança desafio às mulheres: “Como mudar o mundo sem mudar o nosso olhar?”

Todo processo será autossustentado, ou seja, sem custos ao erário público, pelas inscrições dos candidatos. Em breve, data serão definidas e anunciadas

Com economia garantida e sem custos para os cofres públicos, o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) contratou uma empresa com o menor valor por candidato para realizar seu novo processo seletivo, que visa o preenchimento de 166 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva com validade de 24 meses.

“Este processo seletivo é uma medida urgente, responsável e planejada para garantir a continuidade dos serviços de água e esgoto em Várzea Grande. Estamos realizando tudo com base na legalidade, com total transparência e foco na eficiência da gestão pública”, destacou o diretor-presidente do DAE/VG, Zilmar Melo.

A empresa selecionada foi o Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação (INQC), que apresentou o menor custo por candidato (R$ 81,67) em comparação com outras duas instituições especializadas consultadas. A contratação foi feita por meio de dispensa de licitação (amparada pelo Art. 75, inciso XV, da Lei Federal nº 14.133/2021), que permite a contratação direta de instituições sem fins lucrativos com comprovada experiência em concursos públicos.

O processo seletivo será totalmente autossustentado pelas taxas de inscrição dos candidatos, sem qualquer impacto financeiro para o DAE ou para o Município. Além das isenções definidas por lei, os valores definidos são:

R$ 65,00 para cargos de nível fundamental (prova objetiva, prática e análise de títulos)

para cargos de nível fundamental (prova objetiva, prática e análise de títulos) R$ 85,00 para cargos de nível médio/técnico (prova objetiva e análise de títulos)

para cargos de nível médio/técnico (prova objetiva e análise de títulos) R$ 95,00 para cargos de nível superior (prova objetiva e análise de títulos).

As 101 vagas de nível fundamental são voltadas principalmente para funções operacionais essenciais, como manutenção de redes de água e esgoto. Há também 60 vagas para nível médio/técnico e 5 para nível superior, garantindo a recomposição e o fortalecimento de equipes em setores estratégicos da autarquia. O cadastro de reserva permitirá agilidade na reposição de profissionais, evitando a necessidade de novos certames em curto prazo.

Esse processo seletivo é essencial para a reestruturação funcional do DAE/VG, possibilitando a contratação de profissionais com remuneração adequada, dentro dos princípios da administração pública.

Embora o processo de contratação da empresa esteja concluído, o edital ainda não tem data definida para lançamento. O DAE/VG destaca que, assim que os trâmites forem finalizados, será amplamente divulgado pela banca e pelos meios oficiais da autarquia, com todas as regras, cronograma e cargos ofertados.

A execução do processo será acompanhada por uma Comissão de Acompanhamento designada por portaria, responsável por validar editais, julgar recursos e garantir a lisura de todas as etapas.

A nova seleção pública é mais um passo na reestruturação do DAE/VG e no compromisso da atual gestão com a qualidade do serviço prestado à população.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT