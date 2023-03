Secretária destaca parceria com Conselho para elaboração de políticas voltadas à criança e adolescente

A Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência (SADHPD) e o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), a iniciaram na noite desta quarta-feira (29), a 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento segue nesta quinta-feira (30), no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), reiterando o compromisso da gestão Emanuel Pinheiro na promoção do bem-estar social.

O encontro tem como finalidade estreitar as relações entre os segmentos organizados da sociedade, visando a elaboração de políticas públicas voltadas e este público. Esse trabalho é feito com base em cinco eixos: garantia, ampliação, deliberação e investimentos, conforme critérios definidos pelo Documento Base do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Em nome do prefeito Emanuel Pinheiro e da primeira-dama Marcia Pinheiro, a secretária da SADHPD, Hellen Ferreira, afirmou que a administração atual terá como papel primordial o acompanhamento das ações práticas propostas, tanto as já estabelecidas, quanto vindouras. “Reiteramos a missão designada pelo prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira-dama Marcia Pinheiro de executar, elaborar e fazer acontecer as políticas públicas das crianças e dos adolescentes, deixando um legado promissor para os próximos anos. Iremos fazer o processo de conferir o que já foi estipulado há quatro anos e, agora, pensando nos novos tempos, com o foco nos contextos e realidades, nos comprometendo e nos dedicando diariamente, pois sabemos da importância de encontros como estes para nossos filhos, entes queridos e toda à sociedade, abrangendo todas as esferas”, disse Hellen.

A presidente do CMDCA, Cristiane Almeida da Silva, afirmou que a meta atual é a conquista de novas parcerias, possibilitando uma maior cobertura dos atendimentos. “Muitas portas se fecharam, porém, muitos projetos importantes precisam manter-se vivos, algo que precisamos avançar e dialogar, efetivando novas alianças, dando andamento a essas ações voltadas às crianças e adolescentes, via atividades orçamentárias, propagando a cultura entre os principais meios de comunicação. Aqui é o momento”, declarou.

A adolescente, Bruna Jesus Santana que integra o projeto Siminina, abriu a reunião e agradeceu os poderes pela iniciativa. “Em nome de todos do projeto Siminina quero agradecer a todos por este dia”, completou.

O evento segue durante toda esta quinta-feira (30), com programações, palestras, apresentações culturais, aprovação das propostas em plenária e eleição dos delegados que, posteriormente, são encaminhadas à etapa estadual e nacional, que irão ocorrer entre os meses de julho e novembro desse ano, respectivamente.

Estiveram presentes, a secretária-adjunta de Assistência Social, Clausi Oliveira, O juiz-coordenador do Núcleo Gestor de Justiça Restaurativa (Nugjur), do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Túlio Duailibi Alves Souza, a vereadora por Cuiabá, Edna Sampaio, presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente de Mato Grosso, Iberê Júnior, a secretária-adjunta de Direitos Humanos da capital, Christiany Fonseca, representante do Conselho Tutelar, Ezelina Moraes da Cruz, o presidente do Conselho Municipal da Juventude, Juarez França, a secretária-adjunta de Educação, Débora Villar Marques, o consultor comercial da Faculdade Senai, Adriano Augusto e o assessor executivo do Gabinete do Prefeito, representando a Secretaria Municipal de Governo, Rogério Bento Noronha.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT