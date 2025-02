Secretária empossa novos membros da Empresa Cuiabana de Saúde Pública

A secretária de Saúde de Cuiabá, dra. Lúcia Helena Barboza Sampaio, empossou nesta sexta-feira (31) os novos membros do Conselho de Administração da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), em reunião realizada na sede do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC).

Foram empossados Ricardo Venero Soares, como representante da Secretaria Municipal de Saúde; Júlio César Souza Garcia, como representante do Conselho Municipal de Saúde; Helder de Oliveira Caldeira, como representante do prefeito Abilio Brunini. A secretária de Saúde, Dra. Lúcia Helena Barboza Sampaio, assumiu a presidência do Conselho Administrativo.

Outro destaque da reunião foi o anúncio da formação do Conselho Fiscal da ECSP. Foram empossados Elda Marisa Valim Fim, como conselheira fiscal titular e Josias Jovino Pulquério, como conselheiro fiscal suplente, ambos representando a Prefeitura de Cuiabá. Além disso, Joselma Pereira Agulho e Graciela Cristiane Oyamada assumiram como conselheiras titular e suplente, respectivamente, indicadas pela Secretaria Municipal de Saúde, além de Wille Marcio e Cristiane Ribeiro Moraes, indicados pelo Conselho Municipal de Saúde.

O encontro também contou com a presença do diretor geral da ECSP, Israel Silva Paniago, e do diretor-técnico do HMC, Fábio Marcelo Matos. Durante a reunião, foi discutida a situação financeira da ECSP.

Durante seu discurso, a secretária municipal de Saúde ressaltou os desafios enfrentados pelo setor e pela ECSP. “Precisamos unir nossos esforços para tirar Cuiabá da situação em que se encontra. Temos enfrentado muitos desafios, principalmente pela situação caótica em que foi entregue pela antiga gestão, e agora temos que trabalhar e muito para conseguirmos ser uma gestão autossuficiente, conseguindo oferecer à nossa população cuiabana a saúde que ela merece”, afirmou.

