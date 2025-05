Secretaria encerra audiências e abre espaço para populares no orçamento

A programação do Maio Amarelo desenvolvida pela Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) está na reta final e por onde passa, tem deixado a reflexão sobre desacelerar a vida. Na última sexta-feira (26) a palestra foi realizada no auditório da Fecomércio e na próxima semana, segunda-feira (26) será realizada no Sesc Pantanal, nos dois dias seguintes (27 e 28), na Unimed, dia 29 na Canopus veículos e no dia 30, na Escola Estadual Rosalina de Souza, com dinâmicas sobre o assunto. No início de junho também terá ações.

“A Campanha Maio Amarelo vem tratar com cada um de nós. Mais do que falar sobre as regras de trânsito, estamos aqui para falar sobre a vida. O slogan deste ano é claro: Desacelere, seu bem maior é a vida. Quando falamos em desacelerar, não nos referimos apenas à redução da velocidade no trânsito, mas a um movimento de mudança de comportamento. Estamos falando sobre a importância de refletirmos sobre as nossas atitudes no trânsito e a responsabilidade que temos em preservar vidas”, frisou a vice-prefeita e secretária Municipal de Mobilidade Urbana, coronel Vânia Rosa, durante o evento no auditório da Fecomércio.

Ao longo do mês, as ações de conscientização tem acontecido em diversas regiões, escolas da rede municipal, locais públicos e especialmente em empresas. Devido à grande procura pela explanação do conteúdo, a agenda vai até o início de junho. “Maio não parou, atividades todos os dias e para atender todas as solicitações, estendemos a agenda. O assunto é muito significativo e abordar isso com o maior número de pessoas é alcançar maior êxito na proposta do Maio Amarelo”, disse a supervisora de educação para o trânsito da Semob, Luciana Melo.

Para o diretor regional do Senac, Edson Dahmer da Sila, esse movimento evidencia a importância da conscientização e da atuação conjunta entre o poder público e as instituições privadas. “Só por meio dessa união é que conseguimos promover mudanças reais no nosso cotidiano. Que essas ações não fiquem restritas a eventos pontuais, mas que façam parte da nossa rotina, no trajeto de casa para o trabalho, para a escola, em todos os espaços que frequentamos”.

Ele agradeceu a Prefeitura de Cuiabá por estar, juntamente com o Senac, nesse compromisso, em especial à Secretaria de Mobilidade Urbana, por estar compartilhando conhecimento e orientações que impactam diretamente na vida diária das pessoas.

“E ao prefeito Abilio Brunini, temos um grande apreço pelo seu trabalho e pela presença constante. A Prefeitura tem desenvolvido ações concretas e significativas, e esperamos seguir fortalecendo essa parceria com todas as secretarias e entes públicos, ampliando cada vez mais nosso alcance”.

Para a vice-prefeita, o momento simboliza o compromisso da cidade e do município com a conscientização e o bem-estar da população. Lembrou que o prefeito não pode estar presente devido à agenda cheia e múltiplas responsabilidades, mas que está sempre acompanhando e apoiando todas as ações que beneficiam a população. “Entre elas, a conscientização visando a redução de sinistros. Como sabem, tudo que diz respeito à mobilidade no município é de competência da Semob, e essa é uma função muito mais ampla do que muitos imaginam”, disse.

Mudanças de atitudes é o que propõe o Maio Amarelo. Regras de trânsito, faixa de pedestres, sinalização de mão única, a seta indicando direção, são coisas básicas que todos habilitados que dirigem já sabem. No entanto, o objetivo da campanha é reforçar que o respeito às regras vai muito além do que está escrito no código de trânsito. “Trata-se da nossa atitude no dia a dia. Muitas vidas ainda são perdidas por falhas simples, como ultrapassagens indevidas ou desrespeito à sinalização. Precisamos mudar esse comportamento. O objetivo dessa campanha é conscientizar a todos de que cada vida é valiosa. Não estamos aqui apenas para discutir multas e infrações, mas para falar sobre como nossas atitudes impactam a segurança no trânsito e, principalmente, como preservamos a vida de cada pessoa que circula pelas nossas ruas”, explicou o supervisor de educação para o trânsito da Semob, Marcus Garé.

O real sentido de desacelerar, não diz respeito apenas a velocidade do veículo, mas a maneira individual de pensar, de agir e de respeitar o outro no trânsito. Trata-se da forma mais eficaz de construir uma sociedade mais segura, mais humana e mais consciente.

“A avaliação que faço é muito boa, positiva, porque a gente às vezes dirige e vai esquecendo algumas coisas, não vai prestando atenção em outras. E o conteúdo apresentado faz a gente se conscientizar que a vida, ela passa muito rápida, e no trânsito é mais rápido ainda”, refletiu Alessandro Santos.

O evento na Fecomércio foi organizado pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) que é ligado ao Sistema Fecomércio, e a Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e contou com a presença de diretores. “Estamos em conjunto fazendo essa conscientização junto aos nossos colaboradores. O assunto é de grande relevância para todos os cidadãos, especialmente para nós, devido ao quantitativo expressivo de condutores que trabalham com veículos da instituição e demais colaboradores nossos que possuem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação. A informação sempre ajuda a melhorar”, disse a assistente da Secretaria Geral de Prevenção de Acidentes da Cipa, Vivian Amorim.

AGENTES DE TRÂNSITO

Na oportunidade a vice-prefeita falou da necessidade de desmistificar o trabalho do agente de trânsito, conhecidos como amarelinhos, que são vistos como aplicadores de multas. “Eu mesma, como policial com 26 anos de carreira, também tinha esse pensamento. Mas, com o tempo, comecei a perceber a importância do trabalho deles. São responsáveis por uma série de ações que garantem a segurança nas ruas, como o controle do transporte público, a sinalização de trânsito e a fiscalização dos radares. Ao olhar para eles agora, já percebo a importância do trabalho que realizam. Eu, como cidadã, também já fui multada, e posso dizer que aprendi a valorizar o trabalho desses profissionais. Assim como temos respeito pela atuação da Polícia Rodoviária Federal, que trabalha pela segurança nas rodovias, precisamos entender que a atuação dos nossos agentes de trânsito também é essencial para a segurança de todos nós nas ruas da cidade. Aos poucos, vamos desmistificar o trabalho deles e reconhecer a importância da Semob no contexto urbano”, explicou.

#PraCegoVer

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT