Secretaria executa série de serviços em mais de 40 bairros nesta segunda-feira (8)

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, divulga a agenda diária de ações urbanas desta segunda-feira (8).

As equipes estão mobilizadas em diversos bairros, executando serviços de limpeza urbana, poda de árvores, manutenção de sinalização de trânsito, semáforos, instalação de quebra-molas, troca de lâmpadas e zeladoria em geral.

As frentes de trabalho contam com servidores da Secretaria e reforço da empresa terceirizada, responsável por parte dos serviços em diferentes regiões da cidade.

Serviços Realizados

Limpeza e Zeladoria

(Roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)

• Avenida 31 de Março

• Avenida Ary Paes Barreto – Zero Km

• Avenida Couto Magalhães

• Avenidas Mendes e Getúlio Vargas

• Bairro Novo Mato Grosso (antigo 13 de Setembro)

• Bairro Cristo Rei

• Bairro Jardim Glória I

• Bairro Jardim Imperial

• Bairro Jardim Maringá I e II

• Bairro Limpo Grande

• Bairro Monte Castelo

• Bairro Santa Clara

• Bairro Santa Luzia

• Bairro São Matheus

• Bairro Vila Ipase

• Bairro Vila Operária

• Creche Nair Sacre – Cristo Rei

• Laterais dos Córregos Manga e Santa Clara

• Parque do Lago

• Praça Via 31

Irrigação com água bruta em canteiros e rotatórias

• Avenida Arthur Bernardes

• Avenida Couto Magalhães (Praça da Drogasil e Todimo)

• Avenida Fillinto Müller

• Canteiros e Rotatórias da Avenida Marechal Rondon

• Praça da Alfenin

• Praça Pedro Pedrosian

• Rotatória Avenida Júlio Campos

• Rotatória Avenida Leoncio Lopes

• Rotatórias e Canteiros do Shopping VG

• Trincheira Zero Km

• Ulisses Pompeu de Campos

Sinalização, Semáforos, Quebra-Molas e Transporte

(Instalação, manutenção e retirada de bolsões de lixo com apoio do setor de Transporte)

• Bairro Novo Mato Grosso – Polo II

• Bairro 15 de Maio

• Bairro Centro Norte

• Bairro Centro Sul

• Bairro Cristo Rei

• Bairro Jardim Glória

• Bairro Manga

• Bairro Zero Km

• Pátio da Prefeitura de VG

• Retirada de Entulho – Avenida 31 de Março

Iluminação Pública

(Troca de lâmpadas queimadas e instalação de braços)

• Bairro Limpo Grande

• Bairro Monte Castelo

• Bairro Vila Operária

A Prefeitura reforça seu compromisso diário com a melhoria da infraestrutura urbana, levando mais segurança, mobilidade e bem-estar aos moradores de todas as regiões de Várzea Grande.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT