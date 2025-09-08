Várzea Grande
Secretaria executa série de serviços em mais de 40 bairros nesta segunda-feira (8)
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, divulga a agenda diária de ações urbanas desta segunda-feira (8).
As equipes estão mobilizadas em diversos bairros, executando serviços de limpeza urbana, poda de árvores, manutenção de sinalização de trânsito, semáforos, instalação de quebra-molas, troca de lâmpadas e zeladoria em geral.
As frentes de trabalho contam com servidores da Secretaria e reforço da empresa terceirizada, responsável por parte dos serviços em diferentes regiões da cidade.
Serviços Realizados
Limpeza e Zeladoria
(Roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)
• Avenida 31 de Março
• Avenida Ary Paes Barreto – Zero Km
• Avenida Couto Magalhães
• Avenidas Mendes e Getúlio Vargas
• Bairro Novo Mato Grosso (antigo 13 de Setembro)
• Bairro Cristo Rei
• Bairro Jardim Glória I
• Bairro Jardim Imperial
• Bairro Jardim Maringá I e II
• Bairro Limpo Grande
• Bairro Monte Castelo
• Bairro Santa Clara
• Bairro Santa Luzia
• Bairro São Matheus
• Bairro Vila Ipase
• Bairro Vila Operária
• Creche Nair Sacre – Cristo Rei
• Laterais dos Córregos Manga e Santa Clara
• Parque do Lago
• Praça Via 31
Irrigação com água bruta em canteiros e rotatórias
• Avenida Arthur Bernardes
• Avenida Couto Magalhães (Praça da Drogasil e Todimo)
• Avenida Fillinto Müller
• Canteiros e Rotatórias da Avenida Marechal Rondon
• Praça da Alfenin
• Praça Pedro Pedrosian
• Rotatória Avenida Júlio Campos
• Rotatória Avenida Leoncio Lopes
• Rotatórias e Canteiros do Shopping VG
• Trincheira Zero Km
• Ulisses Pompeu de Campos
Sinalização, Semáforos, Quebra-Molas e Transporte
(Instalação, manutenção e retirada de bolsões de lixo com apoio do setor de Transporte)
• Bairro Novo Mato Grosso – Polo II
• Bairro 15 de Maio
• Bairro Centro Norte
• Bairro Centro Sul
• Bairro Cristo Rei
• Bairro Jardim Glória
• Bairro Manga
• Bairro Zero Km
• Pátio da Prefeitura de VG
• Retirada de Entulho – Avenida 31 de Março
Iluminação Pública
(Troca de lâmpadas queimadas e instalação de braços)
• Bairro Limpo Grande
• Bairro Monte Castelo
• Bairro Vila Operária
A Prefeitura reforça seu compromisso diário com a melhoria da infraestrutura urbana, levando mais segurança, mobilidade e bem-estar aos moradores de todas as regiões de Várzea Grande.
Várzea Grande
Casamento Comunitário une 144 casais em Várzea Grande
Evento promovido pelo Judiciário, contou com a presença da prefeita Flávia Moretti, que ressaltou a importância da iniciativa para famílias mais carentes
Cento e quarenta e quatro casais disseram “sim” no Casamento Civil Comunitário realizado no Centro Pastoral Padre Aldacir Carniel (Cepac), em Várzea Grande. A iniciativa, promovida pelo Judiciário com apoio de autoridades civis e religiosas, reuniu parentes, convidados e representantes de entidades locais.
A prefeita Flávia Moretti (PL) participou da cerimônia e destacou que a ação representa um passo importante para garantir dignidade às famílias mais carentes do Município. “O casamento comunitário vai além do ato civil. Ele fortalece laços familiares, promove inclusão e assegura cidadania a quem muitas vezes encontra barreiras para realizar esse sonho”, afirmou.
Entre as autoridades presentes estavam a desembargadora Maria Erotides, o juiz de direito Hugo José de Freitas, a juíza de paz Iraci Lemes, a tabeliã do Cartório do 2º Ofício de Várzea Grande Larissa Vilela, o deputado estadual Faissal, o presidente da Câmara Municipal Wanderley Cerqueira, além de lideranças religiosas, militares e representantes de entidades locais como CDL-VG e 4º Batalhão da Polícia Militar.
A iniciativa reafirma o compromisso do poder público e do Judiciário em promover ações que contribuam para a inclusão social e o fortalecimento comunitário em Várzea Grande.
Várzea Grande
‘Dia D da Saúde’ promove série de atendimento no bairro Marajoara
Objetivo é ampliar acesso e garantir que a população tenha oportunidades de prevenção e acompanhamento da saúde sem precisar enfrentar barreiras de horário ou deslocamento. Essa é uma estratégia que aproxima o cidadão da rede pública
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou ‘Dia D’ na Unidade de Saúde da Família (USF) do Marajoara, oferecendo uma série de serviços voltados à promoção da saúde e ao bem-estar da comunidade, no último sábado, dia 6.
Durante o evento, foram realizados 10 exames de coleta de citologia oncótica (CCO), atualização da caderneta de vacinação, 10 atendimentos do programa Bolsa Família e cinco atendimentos odontológicos, além de orientações sobre prevenção de doenças e cuidados com a saúde.
A prefeita Flávia Moretti (PL) visitou a unidade durante a ação, conversou com moradores, conheceu a equipe e acompanhou de perto os serviços oferecidos. “Iniciativas como essas são fundamentais para aproximar a gestão da população. Muitas famílias não conseguem buscar atendimento durante a semana, por conta do trabalho e abrir as portas aos sábados facilita o acesso e fortalece o cuidado com a saúde de todos”, destacou a prefeita.
A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, reforçou o compromisso da gestão em levar os serviços para mais perto das famílias. “Nosso objetivo é ampliar o acesso e garantir que a população tenha oportunidades de prevenção e acompanhamento da saúde sem precisar enfrentar barreiras de horário ou deslocamento. Essa é uma estratégia que aproxima o cidadão da rede pública e fortalece o vínculo com a atenção básica”, afirmou.
De acordo com Pâmela Araújo, responsável técnica da USF do Marajoara, ações como essa são essenciais para integrar a comunidade aos serviços de saúde. “O Dia D é uma oportunidade para que os moradores tenham acesso facilitado a diversos atendimentos no mesmo local. Isso contribui para a prevenção de doenças, acompanhamento das famílias e melhoria da qualidade de vida”, ressaltou.
A iniciativa faz parte da estratégia inédita da Secretaria Municipal de Saúde para ampliar a cobertura dos serviços básicos, fortalecer o acompanhamento das famílias cadastradas e incentivar a população a manter a vacinação em dia em diversos bairros da cidade.
