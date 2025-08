Secretaria executa serviços urbanos em diversos bairros nesta sexta-feira

A obra atende a uma antiga demanda da comunidade local e representa o maior investimento público em infraestrutura já realizado no bairro. As cifras ultrapassam R$ 10 milhões

As obras de pavimentação no bairro Paiaguás continuam em ritmo acelerado e chegam à rua Moisés, uma das mais críticas da região. A via, que por muito tempo esteve praticamente intrafegável, agora passa por reestruturação completa com serviços de terraplanagem, drenagem e intervenções realizadas pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE).

Moradores que antes enfrentavam dificuldades diárias para acessar suas residências, especialmente em períodos de chuva, começam a perceber as melhorias com a chegada do asfalto novo. A obra atende a uma antiga demanda da comunidade local e representa o maior investimento público em infraestrutura já realizado no bairro. As cifras ultrapassam R$ 10 milhões.

Fiscais da Secretaria Municipal de Viação e Obras acompanham de perto cada etapa dos trabalhos e destacam que, com o avanço da obra, os problemas estruturais estão sendo resolvidos e as ruas do bairro voltarão a ter melhores condições de trafegabilidade.

A intervenção integra um amplo pacote de investimentos realizados por meio de parceria entre o governo do Estado de Mato Grosso e a Prefeitura de Várzea Grande. O objetivo é garantir infraestrutura urbana, segurança viária e qualidade de vida para os moradores do Paiaguás e de outras regiões contempladas.

No dia do aniversário da cidade, 15 de maio, a prefeita Flávia Moretti (PL) deu a Ordem de Serviço para início imediato das obras de recuperação viária, uma ação esperada há décadas pela comunidade local. Desta vez, a comunidade recebe obras estruturantes e não mais paliativas. O projeto prevê ações conjuntas de pavimentação e extensão de redes de abastecimento de água, uma força-tarefa para melhoria da qualidade de vida.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT