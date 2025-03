Secretaria intensifica serviços de patrolamento em bairros de Várzea Grande

A proposta conjunta visa garantir maior segurança aos moradores e funcionários, além de melhorar a fluidez do trânsito local

Em reunião realizada no escritório do empresário Luiz Antônio Freitas, na empresa Pantanal Beef, foram discutidas melhorias para as vias públicas ao redor do frigorífico, com foco na segurança e mobilidade urbana. O encontro contou com a presença do presidente da Associação de Moradores do bairro Capão Grande, José do Carmo Filho (conhecido como Japão), do secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande (SSPMU-VG), Gerson Ronei Scarton Júnior, do subsecretário José Carlos e da coordenadora regional Ana Paula.

A principal preocupação apresentada pelo empresário foi a necessidade de um acostamento nas vias próximas ao frigorífico, devido ao intenso tráfego de caminhões na região, que também abriga escolas e áreas residenciais. A proposta visa garantir maior segurança aos moradores e funcionários, além de melhorar a fluidez do trânsito local.

Durante a reunião, foram debatidas ações conjuntas entre o frigorífico, a associação de moradores e a prefeitura para implementar as melhorias necessárias. Luiz Antônio Freitas destacou o compromisso da empresa em apoiar a gestão da prefeita Flávia Moretti (PL) no que for possível, reconhecendo os desafios e se colocando à disposição para contribuir com o desenvolvimento da região.

Atualmente, o frigorífico emprega 670 funcionários diretos, com previsão de chegar a 800 até o final do ano, além de gerar empregos indiretos. A reunião foi avaliada como muito positiva, com avanços nas discussões e um alinhamento entre os envolvidos para promover melhorias que beneficiem toda a comunidade.

A secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana está buscando aproximação com empresários da cidade para desenvolver um trabalho ainda melhor em conjunto.

A prefeitura de Várzea Grande, por meio da prefeita Flávia Moretti, segue comprometida em trabalhar em parceria com a iniciativa privada e a população para garantir mais segurança e qualidade de vida aos moradores.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT