Secretaria Municipal da Mulher promoverá ações contra o assédio durante eventos de carnaval

Um ato de amor. O conceito de humanização colocado em prática em uma singela iniciativa. Foi o que aconteceu na última quarta-feira (1º), no antigo Pronto Socorro da capital (HPSMC) com a paciente Eunice Chagas da Silva, de 35 anos, internada há 8 meses no hospital.

Vítima de um acidente automobilístico que a deixou paraplégica há cerca de 9 anos, a paciente, que é proveniente do município de Jangada, começou a apresentar um quadro aparentemente depressivo. “Após tanto tempo de internação para tratamento e acompanhamento de saúde, percebemos que Eunice estava muito triste, desanimada, muito ansiosa para ter alta e com pouco interesse pelos cuidados pessoais. Decidimos fazer algo que pudesse elevar sua autoestima e tivemos a ideia de proporcionar a ela um dia de princesa”, disse Flavia Tereza do Nascimento, responsável técnica de Serviço Social do HPSMC.

O dia de princesa de Eunice foi proporcionado pelo Projeto VG Mais Ação, organização sem fins lucrativos, formada por um grupo de voluntários que realizam ações sociais. “Eunice passou por uma sessão de beleza, com corte e escova de cabelo, manicure e pedicure, maquiagem e sessão de fotos. A ação foi organizada pela equipe do Serviço Social do HPSMC, em parceria com demais profissionais do hospital e a equipe de voluntários, que foram fantásticos nos cuidados com nossa paciente”, ressaltou Flavia.

A assistente social explicou que o Serviço Social do HPSMC realiza o acolhimento do paciente desde sua admissão, até sua saída. “Os pacientes de longa permanência costumam ficar tristes e ansiosos, principalmente por estarem muito tempo afastados da família. No caso da Eunice, foram prescritas 100 sessões de hiperbárica, que ela vem fazendo ao longo de todos esses meses na capital. Essa ação teve o objetivo de melhorar o ambiente para ela e percebemos que foi uma experiência ótima, pois ela ficou muito satisfeita e bem tranquila. Sempre desenvolvemos ações diferenciadas que contemplem os pacientes, sobretudo os de longa permanência, pois ajuda na reabilitação deles”, revelou.

“Estou internada aqui no hospital há 8 meses. Esse foi um dia maravilhoso, um dos melhores dias da minha vida. Amei, levantou minha autoestima. Eu estava numa tristeza que só Deus sabe. Estou internada há 8 meses vendo todo mundo tendo alta e só eu não tenho, mas se Deus quiser logo será minha vez”, disse a paciente Eunice.

Ao saber da ação, o prefeito Emanuel Pinheiro ficou extremamente feliz. “Quero parabenizar a equipe da Assistência Social do HPSMC, bem como todos que fizeram parte dessa linda ação realizada para deixar a paciente Eunice mais feliz. Este é o padrão que eu quero em todas as nossas unidades de saúde, que é a humanização. Minha gestão é pautada na humanização e é isso que eu espero que a população receba na saúde pública municipal. Parabéns a todos os envolvidos e desejo que a Eunice possa ter alta e voltar para o seio de sua família o quanto antes”.