Secretaria Municipal de Educação instaura processo de sindicância e afasta equipe gestora

Em relação às agressões sofridas por uma criança atendida no CEIC José Nicolau Pinto, localizado no bairro do Porto, no último dia 9/08, a Secretaria Municipal de Educação, diante da gravidade dos fatos, decidiu instaurar um processo de sindicância com afastamento imediato da equipe gestora, responsável pela unidade – diretora e coordenadora -, e as Técnicas de Desenvolvimento Infantil (TDI’s), que atuam na sala de aula.

A Secretaria Municipal de Educação tomou conhecimento dos fatos no dia 14/08, por meio de um e-mail encaminhado pela Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (DEDDICA), com o Boletim de Ocorrência registrado pela mãe da criança, no dia 09/08.

Desde então a Secretaria Municipal de Educação atua no caso apurando os fatos a fim de tomar as medidas cabíveis.

A Secretaria Municipal de Educação está em contato com a mãe da criança, acolhendo-a e providenciando o atendimento de ambas.

A Secretaria Municipal de Educação reitera seu compromisso com o bem estar e a segurança dos estudantes atendidos na rede pública municipal e o acolhimento de suas famílias.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT