Secretaria Municipal de Educação realiza vacinação na sede do órgão

A Secretaria Municipal de Educação realizou nesta segunda-feira (5), uma campanha de vacinação na sede do órgão. A iniciativa foi coordenada pela equipe multidisciplinar do Espaço do Servidor em parceria com os profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Pico do Amor. Foram vacinados 348 profissionais da educação.

A campanha de imunização envolveu as vacinas bivalente, com doses de reforço contra a Covid-19 e a influenza 2023. Os serviores também fizeram teste de glicemia.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado falou sobre a iniciativa. “Estamos sempre atentos às necessidade dos nossos servidores e contamos com o apoio da equipe multidisciplinar do Espaço do Servidor. Não podemos esquecer que essas doenças matam e estamos juntos na campanha de imunização, trazendo mais comodidade, mais zelo e humanização para os nossos profissionais”, salientou Edilene Machado.

A Técnica de Administração Escolar (TAE), Sandra da Aparecida da Silva Pereira aplaudiu a iniciativa. “Muitas vezes não temos tempo de ir a uma unidade de saúde. Foi maravilhoso”, disse ela.

A professora Nirce Fernandes também aproveitou a iniciativa. “Devido ao nosso tempo, muito corrido, é difícil ir nas unidades de Saúde.

Gertrudes Isabel Duarte que trabalha no administrativo da Diretoria de Gestão Educacional também aproveitou a oportunidade e atualizou sua vacina contra a gripe.

