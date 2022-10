Secretaria Municipal de Saúde faz nova convocação de cadastro reserva do processo seletivo

O Espaço da Mulher montado na Praça Alencastro, pela Prefeitura de Cuiabá, via Secretaria Municipal da Mulher e demais parceiro, recebeu a visita do ator global Maurício Mattar, nesta terça-feira (25), durante o horário de atendimento das mulheres.

O artista se impressionou com a estrutura que já atendeu mais de cinco mil pessoas em atendimentos médicos especializados, exames preventivos de colo de útero, dentre outros. “Eu fico feliz em estar participando aqui com todas vocês e de acompanhar esse trabalho de informação e prevenção de uma causa tão importante. Eu tenho um caso na família, a avó da minha esposa, então sei da importância que é buscar o tratamento precoce”, revelou o ator.

São mais de 630 agendamentos de mamografia que são feitas de forma imediata, uma vez que no dia seguinte ao pedido as pacientes retornam para pegar a autorização com o local e horário para realização dos procedimentos.

“Sentiu um caroço, ou alguma coisa diferença na mama vem pra cá, busque informação e não tenha medo por que o tratamento é muito eficaz”, frisou Mattar deslumbrado com todo o atendimento oferecido.

A grande estrutura montada no centro da cidade que conta com apoio técnico-institucional da Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Municipal de Cuiabá tem superado as estimativas de atendimento.

“Nós estamos atendendo em média 180 a 190 mulheres por dia, quase 100 a mais do esperado. Isso só evidencia o sucesso dessa ação que foi pensada no centro da nossa Capital para garantir o melhor acesso dos bairros mais distantes e das pessoas trabalhadoras que podem utilizar o seu horário de almoço para cuidar da sua saúde”, destacou a primeira-dama Márcia Pinheiro, idealizadora do projeto.